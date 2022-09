Addio Regina Elisabetta, neri e solenni: i cappelli più belli

La regina Elisabetta li amava tantissimo ed era solita sfoggiarli in ogni occasione. Nel giorno in cui il mondo intero le ha dato l’addio, le appartenenti alla famiglia reale inglese, le altre altezze reali di tutta Europa e tutte le donne che hanno preso parte ai funerali solenni ne hanno indossato uno. In segno di rispetto, tutti del colore del lutto , sobri e opportuni.

I piccoli cappelli e i fascinator - ovvero gli scenografici copricapo montati su cerchietti, fermagli e pettinini infilati tra i capelli - indossati per i funerali della regina Elisabetta sono

tutti rigorosamente neri

la tradizione

l’uniforme militare

. A tesa più o meno larga e con veletta,risale almeno ai primi del Novecento, quando era considerato sconveniente per le signore di alto rango mostrare i capelli. L’unica a non aver indossato un copricapo femminile durante le esequie solenni è stata la principessa reale Anna. La figlia secondogenita della regina ha scelto, infatti, di vestire, come si usa per i più alti rappresentanti della Corona, con tanto di cappello d’ordinanza.