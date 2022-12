09 dicembre 2022 00:00

Natale 2022, "The Tree of Dreams": dove si trova l'albero dei sogni

Più che un albero di Natale. È ormai da considerarsi una vera e propria istituzione cittadina quello che Swarovski accende ogni anno, ormai da oltre otto, nel cuore del "salotto" di Milano, al centro della Galleria Vittorio Emanuele II. Si chiama "The Tree of Dreams", celebra l’amore per la città e simboleggia "la gioia e la meraviglia che questo momento dovrebbe trasmettere", come spiega Michele Molon, Chief Commercial Officier del brand.



"È un invito ad abbracciare la meraviglia di questo magico momento dell'anno", sottolinea Giovanna Engelbert, Direttrice creativa di Swarovski. Un tributo a Milano e ai suoi cittadini, quest'albero di Natale alto 12 metri e arricchito con diecimila luci e una selezione di oltre 200 decori cristallizzati, realizzati artigianalmente e in esclusiva: cavallucci a dondolo, stelle, schiaccianoci, figurine a forma di bastoncini di zucchero. E, ancora, fiocchi e gemme oversize in velluto color smeraldo. Alla base di "The Tree of Dreams", il cui tema centrale quest’anno è “Gingerbread house”, sono presenti quattro preziose sculture alte due metri e mezzo, che si ripetono circolarmente attorno: il Duomo di Milano, una luminosa stella, un allegro carillon, un omino di pan di zenzero. A fare da puntale, una grande stella in cristallo. Un tripudio di design e di luminosa bellezza.



Realizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e lo Spettacolo del Comune di Milano, "The Tree of Dreams" brilla per tutto il periodo delle Feste, fino al 6 gennaio 2023.