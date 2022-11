01 dicembre 2022 00:05

Natale 2022, tanti special guest per il party più "effervescente"

Una festa all'insegna del glamour e delle bollicine per dare il via ufficialmente alla stagione delle Feste. Moët & Chandon ha organizzato una serata evento nel cuore di Milano a cui hanno partecipato tanti amici e ospiti speciali. Un party "effervescente", nelle eleganti sale dello storico Palazzo Serbelloni, per brindare - ancora una volta - a una causa meritevole.



Coerentemente al suo programma "Toast for a Cause", inaugurato sui red carpet di Hollywood nel 2009 per supportare iniziative benefiche in favore dell'ambiente e delle comunità locali, quest'anno la maison dello champagne icona globale delle celebrazioni supporta con una donazione la onlus Pane Quotidiano. Fondata proprio a Milano nel 1898, questa organizzazione laica, apolitica e no profit, assicura ogni giorno, gratuitamente, generi alimentari di prima necessità a chi ne ha bisogno.