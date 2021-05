20 maggio 2021 22:13

Moda primavera 2021: come vestirsi per un weekend in città o fuori

Tra i "must have" fondamentali del momento ci sono le giacche. Essenziali in città quanto per le gite all'aria aperta. Canada Goose presenta le sue collezioni di Rain e Wind jacket per la primavera estate 2021. Eccezionali contro la pioggia e il vento, queste giacche colorate (proposte in rosso, giallo, bianco e blu navy) sono caratterizzate anche da un design che le rende adatte a essere indossate nell'intero arco della giornata. "Vivere l'ambiente circostante in massima libertà", è infatti il messaggio chiave del brand canadese. Tutti i modelli sono disponibili negli store Canada Goose e su www.canadagoose.com