Dolly Parton, regina della country music e dello stile kitsch

Dai primi abiti realizzati da sua madre agli outfit creati apposta per lei, “sembrare cheap è costosissimo”, amava scherzare. Tra capelli biondissimi e parrucche, la sua è la storia di una donna che ha saputo costruire il proprio mito. I suoi look sono un manifesto di libertà e autoaffermazione, oltre che una fonte di ispirazione - oggi come allora - per tante altre star, da Beyoncé a Miley Cirus.