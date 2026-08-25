Dolly Parton, regina della country music e dello stile kitsch

© Afp | Dolly Parton, i suoi look esuberanti tra lustrini e paillettes
© Afp | Dolly Parton, i suoi look esuberanti tra lustrini e paillettes
© Afp | Dolly Parton, i suoi look esuberanti tra lustrini e paillettes
© Afp | Dolly Parton, i suoi look esuberanti tra lustrini e paillettes
Lustrini e paillettes. Dolly Parton ha segnato un’epoca anche in fatto di look. La “voce d’oro” del Tennessee, regina della musica country, scomparsa a 80 anni, è stata anche l’incarnazione di un sogno americano all’insegna di uno stile esuberante.
Dai primi abiti realizzati da sua madre agli outfit creati apposta per lei, “sembrare cheap è costosissimo”, amava scherzare. Tra capelli biondissimi e parrucche, la sua è la storia di una donna che ha saputo costruire il proprio mito. I suoi look sono un manifesto di libertà e autoaffermazione, oltre che una fonte di ispirazione - oggi come allora - per tante altre star, da Beyoncé a Miley Cirus.