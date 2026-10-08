Gli abiti ergonomici: Louis Vuitton li ha plasmati direttamente sul corpo

Tutto è fluido, come una seconda pelle. Gli indumenti non sono modellati ma si plasmano sul corpo. Tessuti e pelli vengono come adagiati su chi li indossa, le lavorazioni sfidano la fisica: chiffon compositi doppi e tripli, sete carré e tessuti per foulard in seta e cashmere sono utilizzati in tutto lo spettro della collezione.