30 settembre 2021 18:17

Abiti da sposa: alla scoperta dell'atelier, dove il sogno prende vita

I sogni son desideri e le favole, a volte, diventano realtà. Succede in un luogo speciale, il nuovo quartier generale di Atelier Emé a Castiglione delle Stiviere (Mantova). Più esattamente, nella frazione di Grole, dove in cinquemila metri quadrati avvengono veri e propri prodigi di sartorialità e savoir-faire esclusivamente made in Italy. Per dare vita ad abiti da sposa che sono creazioni da mille e una notte.