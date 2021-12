"Finding Christmas": le vetrine di Natale per sognare ed emozionarsi

"Finding Christmas" di Rinascente: le vetrine di Natale per sognare Rinascente, "Finding Christmas": ogni vetrina è palcoscenico di uno scenario natalizio capace di sorprendere Ufficio stampa 1 di 14 Protagonista delle scenografie delle vetrine dei negozi di Milano piazza Duomo, Torino e Firenze è l’universo Lemax, brand d’eccellenza nella produzione di articoli decorativi e da collezione a tema. Nella foto, un momento dell'evento di presentazione a Milano Ufficio stampa 2 di 14 Rinascente, "Finding Christmas": l'artigianalità è sempre al centro dei progetti creativi delle vetrine di Natale Ufficio stampa 3 di 14 Rinascente, "Finding Christmas": altro elemento che accomuna le vetrine dei diversi store è la presenza dell’iconico Schiaccianoci Ufficio stampa 4 di 14 Rinascente, "Finding Christmas": alcuni particolari delle vetrine di Milano Ufficio stampa 5 di 14 Rinascente, "Finding Christmas": alcuni particolari delle vetrine di Milano Ufficio stampa 6 di 14 Rinascente, "Finding Christmas": gli store di Catania, Cagliari e Palermo ospitano anche loro un allestimento Lemax Ufficio stampa 7 di 14 Protagonista delle scenografie delle vetrine dei negozi di Milano piazza Duomo, Torino e Firenze è l’universo Lemax, brand d’eccellenza nella produzione di articoli decorativi e da collezione a tema Ufficio stampa 8 di 14 Protagonista delle scenografie delle vetrine dei negozi di Milano piazza Duomo, Torino e Firenze è l’universo Lemax, brand d’eccellenza nella produzione di articoli decorativi e da collezione a tema Ufficio stampa 9 di 14 Protagonista delle scenografie delle vetrine dei negozi di Milano piazza Duomo, Torino e Firenze è l’universo Lemax, brand d’eccellenza nella produzione di articoli decorativi e da collezione a tema Ufficio stampa 10 di 14 Protagonista delle scenografie delle vetrine dei negozi di Milano piazza Duomo, Torino e Firenze è l’universo Lemax, brand d’eccellenza nella produzione di articoli decorativi e da collezione a tema. Nella foto, una delle vetrine dello store di Firenze Ufficio stampa 11 di 14 Rinascente, "Finding Christmas": una delle vetrine dello store di Firenze Ufficio stampa 12 di 14 "Finding Christmas" conduce alla ricerca di un Natale sincero, fatto soprattutto di affetti, in grado di rendere davvero magico questo periodo dell’anno. Nella foto, l'esterno dello store Rinascente di Firenze Ufficio stampa 13 di 14 "Finding Christmas" conduce alla ricerca di un Natale sincero, fatto soprattutto di affetti, in grado di rendere davvero magico questo periodo dell’anno. Nella foto, l'esterno dello store Rinascente di Torino Ufficio stampa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Carillion, trenini rossi, funivie, ruote panoramiche, villaggi innevati e l'iconico Schiaccianoci, "compagno di selfie" perfetto. In ogni vetrina, uno spettacolare scenario natalizio, realizzato con sorprendenti e accurate miniature per far vivere ai visitatori l'emozione dell'atmosfera del periodo più magico dell'anno. È "Finding Christmas", un appuntamento fisso che si rinnova anno dopo anno, da Torino a Palermo, negli store Rinascente. Una curiosità, prima di sfogliare la nostra gallery: solo per le vetrine di Milano, i lavori sono iniziati in teatro nello scorso luglio e hanno richiesto 50 ore di progettazione, 100 giorni e 1.600 ore di lavoro realizzativo.