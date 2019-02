Festival di Berlino, gli abiti più belli visti sul red carpet

Dai look esuberanti sfoggiati dalle star del mondo della musica durante l’ultima edizione dei Grammy Awards a quelli più misurati, equilibrati, poco gridati indossati per la serata finale della 69/a edizione della Berlinale, uno dei festival del cinema più importanti d’Europa. Per la chiusura della dieci giorni dedicata alla settima arte, riflettori puntati anche sugli abiti visti sul red carpet: elegantissime le attrici, a cominciare da Juliette Binoche, presidente di giuria, meno formali i colleghi uomini e le altre maestranze. In attesa della notte degli Oscar, ecco una selezione degli outfit più belli…