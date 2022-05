Festa della mamma: pensieri e idee regalo che arrivano al cuore

Tra le proposte e le idee regalo per la Festa della mamma 2022 , spiccano le collezioni di gioielli dedicate esclusivamente a lei, dal significato profondo, che arriva dritto al cuore.

Jerry Hall e la figlia Georgia May Jagger celebrano la Festa della mamma con i gioielli Pandora

UN AMORE INCONDIZIONATO

un legame fortissimo e indissolubile

anche in occasioni speciali

- Rifiniti a mano, a forma di cuore o dal design a cerchi intrecciati. Ciondoli o charms, collane, anelli, bracciali e orecchini raccontano così, l'amore incondizionato. Non mancano neppure tocchi di colore, pietre scintillanti e cristalli. Sono gioielli da indossare quotidianamente ma, come nel caso delle body chain , delle spille, degli accessori per i capelli.