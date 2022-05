04 maggio 2022 16:35

Festa della mamma: dai bambini una recita-sfilata allegra e dolcissima

Un autentico momento di gloria per i bambini. La recita di fine anno è quella che vede i costumi fatti in casa, i passi di danza provati e riprovati, le battute mandate a memoria. È così che la Festa della mamma diventa anche quella dell'immaginazione dei più piccoli, a loro volta protagonisti.



Chanel ha immaginato perciò una sfilata speciale, con i costumi di scena realizzati proprio dai bimbi, che riproducono in versione maxi i flaconi di profumo più iconici ma anche smalti, mascara, rossetti, confezioni di crema. È "La Parade de Chanel", che vede sul palco 27 baby protagonisti che ballano sulle note di "Groove in the Heart" di Deee-Lite travestiti da N°5, Chance, Bleu de Chanel, La Crème Main, Rouge Allure e tanti altri prodotti più amati, reinterpretati liberamente. "È arte performativa - ha spiegato Thomas du Pré de Saint Maur, Direttore generale delle Risorse creative di Chanel Parfums Beauté Horlogerie Joaillerie. È toccante, perché è autentico".