Festa della mamma 2019, la prima ‘vip’: idee per pensieri gentili

“Dio non poteva essere dappertutto così ha creato le madri”, recita un proverbio ebraico. E, forse, sarà andata proprio così. Domenica 12 maggio è la Festa della mamma. Ecco allora una gallery divertente e dolcissima, dedicata ad alcune delle attrici e celebs più amate del mondo dello spettacolo, immortalate sui red carpet assieme ai loro figli. E qualche spunto utile per sorprendere "la prima donna" di ciascuno di noi, quella "insostituibile” per antonomasia…