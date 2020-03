Festa del papà 2020, idee regalo last minute (e acquistabili online)

Festa del papà 2020, idee regalo last minute (e acquistabili anche online) Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una serie di definizioni scherzose che circolano in Rete lo definiscono ‘miglior amico, riparatore di giocattoli, tassista, custode del telecomando’ e, addirittura, ‘bancomat’. Ma anche ‘mentore assoluto’ e ‘chi abbraccia meglio’. Giovedì 19 marzo ricorre la Festa del papà, celebrata in date diverse a seconda dei Paesi nel mondo (negli Stati Uniti, in Francia e in Giappone, per dirne alcuni, cade nella terza domenica di giugno. In Brasile ad agosto, in Svezia a novembre…). Su cosa puntare per fargli una sorpresa? Qualcosa di pratico e funzionale o un piccolo oggetto del desiderio? L'utile o il dilettevole? Ecco una serie di suggerimenti da cui prendere spunto (acquistabili anche online)…