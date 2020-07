Fashion trends, l’ora del ‘crop top’: la moda donna (ri)scopre l’ombelico Fendi Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 15 Fendi Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Fendi Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 15 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 15 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 15 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 15 Moschino Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 15 Saint Laurent Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Niente è stato più come prima. Correva l’anno 1971 e dalla tv Raffaella Carrà cambiò per sempre la storia del costume in Italia. La regina del ‘Tuca Tuca’ entrò, infatti, per la prima volta nelle case degli italiani con un look che lasciava scoperto l’ombelico. Il trend segnò anche gli anni Novanta, con i top e i pantaloni a vita bassa. Le stesse magliettine ‘striminzite’ sono tornate in grande spolvero anche in questa estate 2020, come del resto hanno anticipato le passerelle…