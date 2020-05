Fase 2 e mascherine: quelle ‘top’ permettono il riconoscimento facciale

Ne abbiamo viste e ne stiamo vedendo di tutti i colori: usa e getta o lavabili, bianche o nelle fantasie più svariate. Non solo dispositivi di protezione, le mascherine sono ormai anche un accessorio di tendenza . Durante l’emergenza coronavirus, il mondo della moda ha convertito le produzioni in tempi record, per soddisfare una domanda sempre più crescente. Ora è scattata la fase 2 anche in termini di innovazione e praticità : le ultime arrivate sul mercato sono di design, attente all’ambiente, altamente sicure e trasparenti. Così da consentire addirittura il riconoscimento facciale …

Il modello trasparente in gomma termoplastica proposto da iMask

NUOVI TREND E NUOVE FRONTIERE - L’intuizione l’ha avuta una startup siciliana, nata in piena emergenza Covid 19 lo scorso aprile e formata da cinque imprenditori italiani. È, infatti, al 100% made in Italy ‘iMask’, la mascherina altamente innovativa, che coniuga design e vestibilità, sicurezza e sostenibilità. Non ha la valvola, è in grado di proteggere sia chi la indossa sia chi sta vicino grazie alle proprietà del filtro, lavabile e sterilizzabile, che utilizza un particolare tessuto a base di polipropilene certificato nella classe di protezione FFP3, lo standard più elevato finora disponibile sul mercato. Sostituibile, può durare fino a un mese. Non ha elastici, bottoni, inserti di stoffa: è realizzata, infatti, con una gomma termoplastica anallergica certificata per uso medicale, leggera e comoda da indossare grazie al suo “comportamento elastico”. Ed è riciclabile. “Ci siamo focalizzati sul prodotto e sul benessere, non solo fisico ma anche psicologico, di chi le deve indossare – ha spiegato Salvatore Cobuzio, co-founder e CEO di iMask –. Può essere utilizzata infinite volte ed è l’unica mascherina al mondo a permettere il riconoscimento facciale”. Disponibile in vari colori, è in vendita online.