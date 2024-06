Euro 2024: lo stilista più amato firma la divisa degli Azzurri

Dopo la vittoria del 2021, la Nazionale italiana indosserà la divisa formale firmata Emporio Armani anche per il campionato europeo di calcio 2024 in programma in Germania da questo venerdì 14 giugno fino al 14 luglio. Il completo è composto da una giacca blu due bottoni, con la scritta “Italia” sul dietro, abbinata a pantaloni dritti in denim e camicia azzurra. La giacca in maglia di cotone si ispira a quella indossata dalla Nazionale nel 1928, di cui riprende anche la grafica dello stemma posto sul taschino alto. I colori, il tessuto confortevole e le linee dinamiche ed eleganti rispecchiano lo spirito autentico del marchio.



L’iniziativa si inserisce nel piano di collaborazione quadriennale, firmato nel 2019 da Giorgio Armani con FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), per la creazione del guardaroba formale Emporio Armani per la Nazionale italiana di calcio, la Under 21 e la Nazionale Femminile. Giorgio Armani ha vestito la Nazionale italiana e collaborato con alcuni dei club più importanti a livello internazionale, firmandone le divise ufficiali.