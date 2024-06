Fashion Week, Emporio Armani: l’uomo di città incontra la natura

Le giacche hanno spalle scese e abbottonature basse, i blouson con l’elastico in vita sono leggeri come le camicie (sostituite a volte dai gilet), le casacche di lino malfilè si muovono come brezza sul busto. I blazer dal doppio collo, oppure dai volumi aumentati fino a diventare soprabito, sono riletture libere dei classici. Ma sono i pantaloni, indossati con i mocassini o gli stivali, a catturare il sentire campestre ed equestre della stagione: dritti e morbidi, hanno bottoni e zip al fondo per raccoglierne il volume, vite alte da portare ripiegate ed effetti patchwork che sottolineano le costruzioni. Al picco della libertà, diventano bermuda di pelle, da portare solo con il cappello di paglia intrecciata, la borsa da buttero in crosta o una cesta riempita di lavanda.