Fashion Week, Emporio Armani: l'eterno rapporto tra uomo e mare

Del resto, Giorgio Armani non ha mai nascosto il suo amore per il mare, “simbolo di libertà e avventura”, spiega. Le proposte Emporio Armani, presentate nell’ambito di questa Fashion Week milanese dedicata al guardaroba maschile, sono un vero e proprio tributo al mare d’inverno, freddo e impetuoso, che infonde spirito romantico e di avventura, intesa anche come apertura di vedute. La collezione ha una allure decisa, definita da silhouette nette, con spalle larghe e ben disegnate.



Aleggia un senso di eleganza portuale: lunghi cappotti, giacche abbreviate, pantaloni dai volumi generosi, pastrani da traversata. Le casacche da marinaio, anche di pelle, e i cappelli a bustina, sono un omaggio a un codice dal fascino duraturo. I gilet e le pettorine si indossano sopra le giacche e i peacoat, all’insegna della funzionalità. Le camicie sono sostituite da top, realizzati negli stessi tessuti di blazer e pantaloni. Salopette e camicie oversize gommate occhieggiano al lavoro di bordo, mentre le lane battute si mescolano al denim, usato per cappotti, giacche e pantaloni dalle forme sartoriali.



La palette dei colori è una mischia atlantica di blu navy, grigio acciaio, bianco ghiaccio e nero notte. Anche i ricami metallici su giacche, camicie e cappotti hanno un sapore avventuroso invece che decorativo e sembrano incrostazioni simili a quelle che il mare aperto lascia sulle chiglie delle navi. Borse come valigie a mano, con dettagli di rete spessa, e ampie sacche accompagnano la traversata, che per le donne non esclude i tacchi a spillo. Nel segno del superamento dei confini, in passerella trovano spazio, infatti, anche proposte per lei, risultato del lavoro di adattamento di quelle presentate per l’uomo, all’insegna di quello che lo stilista definisce “un accento sul passaggio fluido tra maschile e femminile, naturale ma sempre radicale”.