Emmy 2019, la rivincita del colore: le star "dimenticano" il nero

La notte più attesa dagli amanti delle serie tv. Si sono svolti in un’atmosfera piuttosto rilassata, ancora una volta senza un vero conduttore, la cerimonia degli Emmy Awards 2019, i premi al meglio delle produzioni tv dell’anno. Meno formalità per questa 71esima edizione, che si è svolta al Microsoft Theatre di Los Angeles, si è vista anche nella scelta degli abiti dei protagonisti: donne in lungo, uomini in smoking ma con ampia concessione al colore. Il nero, almeno per questa volta, non ha dettato la linea. A rubare la scena è stato il giallo ma anche il verde, il viola, l’intramontabile rosso. Senza rinunciare a spacchi vertiginosi e scollature prorompenti…