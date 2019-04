Dior Cruise 2020, sotto il cielo del Marocco sfila la ‘sua’ Africa

Un punto di incontro tra mondi diversi, una metaforica nuova ‘porta’ che si apre sullo sfondo di uno scenografico tramonto infuocato, in una location suggestiva, il Palais El Badi di Marrakech, in Marocco. È andata in scena così la presentazione della collezione Cruise 2020 di Christian Dior. Continua il viaggio della direttrice artistica Maria Grazia Chiuri lungo nuove direttrici che a poco a poco stanno facendo evolvere l’intero sistema moda. Dal tradizionale lavoro d’atelier a ‘factory contemporanea’, promotrice dell’artigianato, del rispetto delle culture, di emancipazione e inclusione sociale. Non più semplicemente abiti…