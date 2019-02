Christian Dior, da Parigi una ‘petit garçon’ oltre gli stereotipi

In principio erano le ‘Teddy Girl’, esponenti della subcultura giovanile nata in Inghilterra nella prima metà del secolo scorso. Proponevano un abbigliamento che era un mix tra maschile e iperfemminile: blazer e morbide camicie col fiocco, pencil skirt - le gonne a matita - e giubbotti maschili, scarpe basse e capelli tagliati cortissimi. Guardano a loro e allo stile che ha caratterizzato il brand ai suoi esordi, le proposte per la donna Christian Dior per il prossimo autunno-inverno.