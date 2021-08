Charlie Watts, il culto dell'eleganza: una lezione di stile per tutti 

Sarà che da fuori era considerato "il meno Stones degli Stones". Eppure Charlie Watts, leggenda della batteria, non solo ha saputo tracciare una rotta in ambito musicale e artistico, ha dato un'impronta tutta sua anche in fatto di stile personale e di look .

IL PIÙ ELEGANTE DEGLI UOMINI – "The most stylish of men", il più elegante degli uomini: lo ha salutato così su Instagram Elton John. Sarà perché veniva dal mondo del jazz (che non ha mai abbandonato) ma Charlie Watts non era mai sopra le righe, anche quando viveva sopra le righe. Privacy ed educazione, prima di tutto. E un debole per gli abiti sartoriali. Un'eleganza di altri tempi, che ha contribuito a renderlo un mito.