Cara pelliccia: calda, colorata, trendy e sempre più etica

Fa freddo? Tanto meglio. È il momento perfetto per indossare una calda, avvolgente, meravigliosa pelliccia . Nuova vita a un capo finalmente senza tabù, da indossare a cuor leggero perché sempre più rispettoso degli standard etici e animal friendly . Non più, dunque, un vezzo da Crudelia De Mon, per l’impiego esclusivo di materie prime di origine animale come un tempo. Amato dalle donne, gli stilisti lo hanno celebrato rilanciandolo in varie declinazioni anche sulle passerelle . Ecco allora la nostra selezione dei modelli più interessanti e a cui ispirarsi…

VENERE IN PELLICCIA - Protagonista assoluta, la pelliccia sa come dominare la scena. Si indossa, perciò, con consapevolezza e portandola con disinvoltura. Le proposte per questo inverno riprendono i trend di stagione, come il maculato e le piume. Di varie lunghezze, non mancano neppure varianti più ironiche e scherzose, colori caldi e tinte cariche e vitaminiche. In grande spolvero anche per inserti e varie rifiniture.