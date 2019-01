Tanti e diversi, adatti a qualsiasi look. Voluttuosi e intriganti, estrosi e ironici. I cappelli sono alleati formidabili , soprattutto in questo periodo, per riparare dal freddo. Caldi e avvolgenti, riprendono ed esaltano al pari degli altri accessori, i trend di stagione , come i motivi a quadri. Gli stilisti li propongono in varie forme, a partire dai grandi classici…

Cappelli, a ciascuna il suo: caldi, pratici, chic e bon ton Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 17 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 17 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 17 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 17 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 17 Emporio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 17 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 17 Christian Dior Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 17 Moschino Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 17 Moschino Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 17 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 17 Luisa Beccaria Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 17 Michael Kors Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 17 Missoni Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 17 Missoni Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 17 Missoni Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 17 Saint Laurent Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

PER TUTTE LE TESTE - In tinta unita o multicolor, a fantasie patchwork o animalier, con inserti luccicanti e in pelliccia: non si può resistere al cappello adducendo come motivazione quella di non trovarne uno adatto al proprio viso e alla propria personalità. Si va dai modelli intramontabili, a falde esagerate o meno larghe, alte o abbassate, come le cloche a campana. Una scelta senza tempo e bon ton è quella del basco alla francese, morbido e calato alle 23. Trovano spazio anche allegri berretti in lana, anche oversize, e i ‘beanie hat’, più larghi e solitamente abbinati ad outfit casual e sportivi. In passerella se ne sono visti di originalissimi e sfarzosi, arricchiti da perle e decori gioiello. Tra le tendenze sempre in auge, anche i turbanti: eleganti e molto amati dalle dive, donano grande fascino e mistero.