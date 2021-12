Capodanno: moda, trend e idee per un look a tema (anche in casa)

Moda, look da Capodanno: borse, scarpe e ispirazioni dalle passerelle Luisa Spagnoli Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 20 Il body tights tra le proposte per le Feste di Calzedonia (nella foto, Chiara Ferragni) IPA 2 di 20 Il body tights tra le proposte per le Feste di Calzedonia Ufficio stampa 3 di 20 Dior Womenswear Christmas (@Elina Kechicheva) Ufficio stampa 4 di 20 Dior Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 20 Chanel Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 20 Chanel Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 20 Atelier Emé, tra le proposte dei Party dress 2021 Ufficio stampa 8 di 20 Dsquared2 Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 20 Il body tights proposto da Tom Ford Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 20 Emporio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 20 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 20 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 20 Emporio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 20 Giambattista Valli Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 20 Versace, dalle proposte per la stagione natalizia (Focus by Studio Gastel) Ufficio stampa 16 di 20 Thom Browne Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 20 Moschino Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 20 Dolce&Gabbana Ufficio stampa 19 di 20 Elisabetta Franchi Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si prennuncia sottotono. Non ci saranno veglioni, balli né feste in piazza ma la moda, si sa, si nutre di sogni. Perciò, anche quest’anno l’arrivo del Capodanno è accompagnato dai suoi trend all’insegna della luce, della meraviglia, di atmosfere scintillanti. Spicca l’oro, l’argento e tanto, tanto bianco. Dai party dress ai cappotti avvolgenti, dalle sneakers all’ultimo grido alle borse piccole e preziose. Ecco qualche idea per avere un look a tema.