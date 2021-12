Moda e tradizioni, intimo rosso a Capodanno: perché porta bene

Nella moda, denota personalità e voglia di distinguersi, di non passare inosservati. Del rosso si sa poi che è il colore dell'amore, della passione , della creatività. La tradizione lo vuole in grande spolvero soprattutto in vista del Capodanno, perché è anche associato alla fortuna . La ragione? Arriva dalla Cina...

LE PROPOSTE E I TREND - Nel simbolismo orientale, il rosso è il colore della buona sorte e della prosperità. Se ne vede solitamente, infatti, anche durante i matrimoni, in segno di buon auspicio per gli sposi, felicità in amore e fertilità. In questo momento, è il super trend per le proposte di intimo e lingerie per il Capodanno, impreziosite da pizzi, fiocchi e tanto lurex.