Borse e trolley primavera estate: le novità in arrivo e i "cult"

Sono alcune delle caratteristiche che hanno contribuito a far entrare nel cuore delle donne le borse di un'azienda specializzata nella pelletteria e in articoli da viaggio. Fondata in Italia nel 1977, fin dagli esordi ha come suo simbolo l’anatra mandarina , colorata e ammirata per la sua bellezza, viaggiatrice instancabile e partner fedele.

Il colore si è rivelato, così, da sempre un elemento centrale per Mandarina Duck, fin dalla sua prima collezione. L'ultima, la nuova, per la primavera estate 2024 si arricchisce di rivisitazioni di tendenza delle proposte iconiche del brand, tra le quali l’immancabile linea storica MD20. Si tratta di una serie che unisce qualità, stile e praticità grazie al materiale leggero e resistente e al continuo rinnovo di modelli e palette stagionali. Alle tonalità soft, come banana e candy pink, si aggiunge la nuova versione lux, nella nuance speciale Milan lux, un grigio realizzato in tessuto cangiante effetto 3D, impreziosito da filati iridescenti e metallici che donano uno speciale effetto luminoso e iridescente. A comporre questa linea, pensata per soddisfare le diverse esigenze durante un viaggio o per la quotidianità, comodi zaini, pochette, phone case a tracolla e borse di diverse forme e dimensioni.



Tra i nuovi "must have" per la prossima bella stagione, anche i modelli della linea Lady Duck, giovane e di tendenza. Caratterizzati dalla pelle liscia, arricchita da logo laserato a contrasto, sono proposti nelle colorazioni cuoio, nero e panna. Grazie alla loro versatilità, alle varie grandezze (dalle tote medie alle camera case) e alla tracolla removibile, queste borse sono perfette per completare i look casual.



Infine, sempre nella collezione primavera estate 2024 di Mandarina Duck, trovano spazio gli immancabili trolley Logoduck+, colorati e dalle linee minimal. Presentati in nuove combinazioni vitaminiche, spiccano in particolare le proposte della variante Cocktail, che prevede un mix di tonalità sfumate: Sunset Aperitivo, un’armonia di rosa, arancio e giallo, e Summer Diving, che vede invece nuance del blu, del verde e del giallo, entrambe con beauty case in coordinato.