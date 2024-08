Borse: una mostra per celebrare una "it bag" che ha fatto storia

Si chiama "Bamboo 1947: Then and Now. Celebrating 60 Years of Gucci in Japan" la mostra che celebra i 60 anni dell'arrivo della maison in Giappone. Allestita presso la Gucci Ginza Gallery di Tokyo è aperta e visitabile fino al 23 settembre e offre al pubblico una miscela unica di prospettive storiche e contemporanee dell'iconica borsa Bamboo 1947, introdotta nell'anno da cui trae il nome e divenuta in breve tempo un simbolo dello spirito innovativo e dell'eccezionale maestria artigiana della casa di moda fondata a Firenze nel 1921.



Ideati da Guccio Gucci e dai suoi artigiani fiorentini, i manici in bambù di questa borsa (come la "Jackie" e altre "sorelle" ancora oggi tra le più iconiche della maison) rappresentavano una scelta di design rivoluzionaria e caratteristica distintiva. Nel corso degli anni, ciascuno dei direttori creativi di Gucci ha reinterpretato questo stile classico, sposando passato e presente in una celebrazione della sua eleganza senza tempo.



I 60 anni di Gucci in Giappone - La mostra si estende su due piani della Gucci Ginza Gallery. Al sesto piano sono esposte circa 400 borse Bamboo 1947, che vanno da reperti d'archivio risalenti al 1959 ai modelli più recenti firmati dal direttore creativo Sabato De Sarno, oltre a esemplari speciali frutto di progetti in collaborazione con maestri dell'artigianato tradizionale giapponese. Questa sezione mette in mostra la ricca storia delle borse Bamboo 1947 e offre ai visitatori un'esperienza immersiva dell'artigianato della maison nel corso dei decenni.