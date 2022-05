Borse donna primavera: micro o macro, guida alle it bag del momento

O per tutto quello che potrebbe servire fuori casa, perché non si sa mai . Sono le due scuole di pensiero quando si valutano le dimensioni di una borsa. Tra le proposte di questa primavera, si va infatti dalle micro alle maxi bag , tutte con un denominatore comune: il colore .

Giornata mondiale degli oceani 2022: l’iniziativa di adidas e Parley for the Oceans

FORME DI INVESTIMENTO

outfit da cerimonia

shopping bag

si adatta alle diverse esigenze

per questa stagione e per l'estate

- Piccole e luminose, punteggiate di strass e cristalli: le borse gioiello sono perfette per party serali e con gli. Per la quotidianità, vanno invece fortissimo le: pratiche, comode, super capienti, si adattano a ogni tipo di look, dai più formali a quelli sportivi. È il tipo di borsa che meglio, dall'ufficio alla palestra, dall'ora dell'aperitivo al relax in piscina. Grintose, in pelle o paglia, stampate o dai colori accesi e vitaminici, sono una forma di investimento sicuro