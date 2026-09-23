Tendenza borse con charm, le tartarughine da avere assolutamente

Carpisa celebra il suo 25esimo anniversario con "Mimì Art Edition": l'iconica tartaruga diventa un'opera d'arte grazie alla creatività di un collettivo di artisti italiani © Ufficio stampa
Borse e charm, nuovo capitolo di una storia d'amore senza fine. L'ultimo trend appena lanciato vede protagoniste una serie di irresistibili tartarughine, frutto di un progetto che ha coinvolto un collettivo di artisti italiani per reinterpretare un'icona, in occasione di un compleanno speciale.
Charm per borse, è il momento delle tartarughe
In occasione del suo 25esimo anniversario, Carpisa celebra la sua storia dando vita a "Mimì Keychain", un'esclusiva capsule collection in edizione limitata di charm per borse e valigeria, ispirata alla sua storica tartaruga. Un progetto che trasforma il celebre simbolo del brand in una vera e propria tela d'autore, dando forma a un’incredibile sinergia tra prodotto, arte e comunicazione contemporanea.
Cuore del progetto, un collettivo di artisti
Per celebrare questo traguardo importante, Carpisa ha scelto così di affidare il proprio logo-icona alla visione eclettica e all’interpretazione di otto tra i più interessanti talenti emergenti del panorama artistico e creativo italiano: Alessandro Malossi (Mimì Slow), Samuele Scomparin (Mimì Lucky), Jacopo Ascari (Mimì Baroque), Gianpiero D’Alessandro (Mimì Graffi), Ludovico Tersigni (Mimì Crew), Cento (Mimì Cento), Gianmaria Gerolin (Mimì Good) ed Elisabetta Armellin (Mimì Angel). Ciascun artista ha reinterpretato la tartaruga Mimì con il proprio linguaggio espressivo: dall'illustrazione d'avanguardia al pop surreale, dal design narrativo all'arte digitale. Il risultato è un ventaglio di creazioni irripetibili che trasformano un accessorio quotidiano in un'opera d'arte da collezione, dimostrando come l'immaginario di un brand possa rigenerarsi continuamente attraverso lo sguardo delle nuove generazioni.
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Carpisa celebra il suo 25esimo anniversario con "Mimì Art Edition": l'iconica tartaruga diventa un'opera d'arte grazie alla creatività di un collettivo di artisti italiani
Protagonisti della collezione sono Mimì Keychain e Mimì Bag. Piccola, soft, impossibile da non notare, Mimì Keychain è il charm che trasforma ogni accessorio in una dichiarazione di stile. Morbida, iconica e super versatile, si aggancia alla borsa, si porta come pendente o si reinterpreta ogni giorno in modo diverso. Un dettaglio giocoso, pensato per dare un twist personale a ogni look. Protagonista della stagione autunno inverno 2026, il bauletto - per l'occasione in versione Mimì Bag - viene reinterpretato attraverso una silhouette allungata e minimale, capace di coniugare richiami classici e sensibilità contemporanea. I sottili manici tubolari ne enfatizzano il profilo essenziale e assicurano una portabilità naturale a spalla, mentre le proporzioni sono studiate per accompagnare la quotidianità con funzionalità e stile. La palette alterna nuance senza tempo a cromie più audaci, vibranti e distintive.
Alla realizzazione del progetto e alla sua strategia di lancio ha collaborato Rampello & Partners, studio creativo fondato nel 2017 da Daniele Rampello e specializzato nella realizzazione di contenuti culturali d'eccellenza per imprese e istituzioni. La direzione creativa è firmata da Davide Rampello, figura chiave della cultura e del design italiano (già presidente di Triennale Milano e ambasciatore del design italiano). "Abbiamo iniziato quest’estate le celebrazioni del nostro anniversario, ribadendo l’importanza delle nostre origini e guardando al futuro con lucidità e determinazione - ha spiegato Maurizio Carlino, Ceo di Carpisa -. Continueremo a rafforzare la nostra identità e la nostra presenza sui mercati nazionali e internazionali, senza mai smettere di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il nostro successo. La nascita di Mimì e la sua interpretazione in chiave artistica rappresentano un ulteriore passo verso il futuro e proiettano il brand verso nuovi orizzonti".