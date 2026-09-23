Tendenza borse con charm, le tartarughine da avere assolutamente

Alla realizzazione del progetto e alla sua strategia di lancio ha collaborato Rampello & Partners, studio creativo fondato nel 2017 da Daniele Rampello e specializzato nella realizzazione di contenuti culturali d'eccellenza per imprese e istituzioni. La direzione creativa è firmata da Davide Rampello, figura chiave della cultura e del design italiano (già presidente di Triennale Milano e ambasciatore del design italiano). "Abbiamo iniziato quest’estate le celebrazioni del nostro anniversario, ribadendo l’importanza delle nostre origini e guardando al futuro con lucidità e determinazione - ha spiegato Maurizio Carlino, Ceo di Carpisa -. Continueremo a rafforzare la nostra identità e la nostra presenza sui mercati nazionali e internazionali, senza mai smettere di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il nostro successo. La nascita di Mimì e la sua interpretazione in chiave artistica rappresentano un ulteriore passo verso il futuro e proiettano il brand verso nuovi orizzonti".