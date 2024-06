Moda, bikini estate 2024: i modelli pensati per tutte le forme

Dai balconcini alle fasce, dai classici push up imbottiti ai triangoli, agli slip proposti in diverse declinazioni. È una collezione in grado di intercettare i gusti e le personalità di ogni donna, quella proposta da Tezenis per questa stagione. Tra i "must have" del momento, spiccano anche i modelli basic con stampa a costine e dalla palette variegata, che spaziano dalle tonalità tenui a quelle tipiche dell'estate.



Non solo spiaggia: il beachwear è "esternabile" - Perfette per prendere il sole e per un tuffo al mare o in piscina, le stampe timeless - come i microfiori, l'animalier e la bandana - si affiancano a fantasie jungle dai toni sorbetto. Le applicazioni gioiello e maxi-paillette si presentano invece in una selezione da indossare durante gli aperitivi al tramonto, in riva al mare o per le serate da trascorrere con gli amici. Ad accompagnare le proposte mare, sono anche i "fuori acqua", che riprendono le stampe dei bikini e dei costumi, per un look fresco e leggero adatto anche alla città.