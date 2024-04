Nuovi trend: a vista e colorato, l'intimo donna alla moda è vivace

Note pop e colori pastello

È un intimo che rappresenta un perfetto bilanciamento tra tendenza e funzionalità, quello proposto da Tezenis per la primavera estate 2024. Sono capi leggeri, adatti alla quotidianità. Sono collezioni caratterizzate da un'ampia varietà di modelli e stili, dalle passerelle allo streetwear, come sempre accessibili e non dispendiose, alla portata di tutte le tasche e all'insegna del miglior rapporto qualità prezzo. Attente ai micro e ai macro trend, includono anche proposte nightwear.