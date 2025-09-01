Back to work: i look per il rientro al lavoro dalle star di Venezia 82

Venezia 82, non solo red carpet: i look delle star al Lido
Gli outfit perfetti per la ripresa di settembre ispirati dalle protagoniste della Mostra del Cinema
Venezia 82, le star al loro arrivo: Sofia Coppola, Riley Keough, Miriam Leone, Naomi Watts © IPA
Red carpet e “back to work”. Venezia 82 sta regalando anche spunti e idee da copiare in fatto di look informali. L’arrivo delle star al Lido può ispirare gli outfit a tema per un ritorno al lavoro in grande stile (e all’insegna della leggerezza e di un pizzico di glamour).
C’è un grande comun denominatore tra le protagoniste di questa edizione della Mostra del Cinema: i jeans vanno per la maggiore. Quello preferito dalle star protagoniste dei red carpet è un denim declinato nella versione “baggy”, la più comoda in assoluto. Anche la camicia bianca è un grande “must”, da portare sbottonata, con le maniche arrotolate e dal taglio leggermente over.
Altri caposaldi del look perfetto per il rientro in ufficio con l’entrata di settembre sono il blazer e i tailleur. Quest’ultimi nelle versioni maschili, che si rifanno direttamente al guardaroba di lui, o prettamente bon ton, composti da micro giacche e gonne leggermente un po’ più sopra del ginocchio (sempre senza esagerare). Oppure lunghe, portate anche queste con la camicia. Menzione speciale, infine, per le borse: a tracolla o con i manici, sempre rigorosamente capienti e funzionali.
