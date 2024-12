Ayrton Senna icona di stile: i look anni '80 ispirati al pilota

Ayrton Senna, un'icona di stile - "Interpretare una leggenda come Ayrton Senna mi ha dato l'opportunità di conoscere a fondo l'uomo che si cela dietro questo nome iconico e di comprendere appieno perché rimane una figura così influente in tutto il mondo", ha spiegato Gabriel Leone. "Mi sono reso conto che ha ispirato le persone non solo come pilota e idolo, ma anche attraverso il suo stile di vita, le sue scelte di moda e i suoi accessori - ha sottolineato -. Gli occhiali Persol sono uno degli elementi più caratteristici del suo look". C'è, infatti, anche l'iconico brand eyewear italiano dietro la creazione di questi tre modelli, due da sole e uno da vista, dal carattere sportivo, audaci e originali, che richiamano un design d'epoca e ripropongono una silhouette affusolata e senza tempo. Proprio come quelli che amava indossare il pilota di Formula 1.