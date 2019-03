Armani, Fendi & Co: gli scatti di Krieger alla conquista del mondo

Il momento di consacrazione è arrivato nel 1982, con la prima copertina di Time dedicata a Giorgio Armani. Ma la breccia si era aperta ben prima, agli inizi degli anni Settanta: “Italians are coming!”, Gli italiani stanno arrivando!, aveva titolato Vogue America già nel 1976. A scattare c’era il fotografo le cui opere hanno segnato 40 anni di storia del costume e che oggi sono in mostra a Milano: “Bob Krieger imagine. Living through fashion and music. ’60 ’70 ’80 ‘90”.