Addio a Rosita Missoni: nella sua casa, tutta la magia della moda

La moda dei Missoni - di Rosita e suo marito Ottavio - era quella dei pionieri che hanno creato, dato impulso e reso grande il made in Italy nel mondo. Con loro, Giorgio Armani, Valentino, Krizia, Gianfranco Ferré. Dai modi gentili ed elegante, l'imprenditrice del Varesotto, scomparsa a 93 anni, è stata una creativa a 360 gradi, la prima a guardare oltre la moda stessa, ad allargare l'orizzonte e a non limitarlo solo ad abiti e cosmetici, arrivando ad abbracciare anche il mondo della casa e del lifestyle. Nel 1997 la decisione di passare ai suoi figli la direzione creativa della maison, diventata celebre nel mondo per i colori e le trame geometriche. Da lì, la scelta di concentrarsi esclusivamente sulla collezione Missoni Home, esprimendo così la sua passione per il design attraverso arredamenti e complementi d'arredo. È così che dovrebbero guardare a lei tutti i nuovi creativi del settore: come a uno straordinario esempio di tenacia, creatività e visione.