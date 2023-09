Abiti da red carpet: come scegliere i più adatti a serate speciali

Venezia 80: l’attrice Emanuela Rei con un total look della collezione Holiday di Marciano by Guess per il red carpet di “Priscilla”. Gioielli: Guess Fine Jewellery

Venezia 80: l’attrice Emanuela Rei con un total look della collezione Holiday di Marciano by Guess per il red carpet di “Priscilla”. Gioielli: Guess Fine Jewellery

Venezia 80: l’attrice Arianna Montefiori con un total look della collezione Holiday di Marciano by Guess per il red carpet di “Priscilla”. Gioielli: Guess Fine Jewellery

Venezia 80: l’attrice Arianna Montefiori con un total look della collezione Holiday di Marciano by Guess per il red carpet di “Priscilla”. Gioielli: Guess Fine Jewellery

Venezia 80: l’attrice Arianna Montefiori con un total look della collezione Holiday di Marciano by Guess per il red carpet di “Priscilla”. Gioielli: Guess Fine Jewellery

Venezia 80: l’attrice Emanuela Rei con un total look della collezione Holiday di Marciano by Guess per il red carpet di “Priscilla”. Gioielli: Guess Fine Jewellery

Venezia 80: l’attrice Emanuela Rei con un total look della collezione Holiday di Marciano by Guess per il red carpet di “Priscilla”. Gioielli: Guess Fine Jewellery

Venezia 80: l’attrice Arianna Montefiori con un total look della collezione Holiday di Marciano by Guess per il red carpet di “Priscilla”. Gioielli: Guess Fine Jewellery

Venezia 80: l’attrice Arianna Montefiori con un total look della collezione Holiday di Marciano by Guess per il red carpet di “Priscilla”. Gioielli: Guess Fine Jewellery

Venezia 80: l’attrice Arianna Montefiori con un total look della collezione Holiday di Marciano by Guess per il red carpet di “Priscilla”. Gioielli: Guess Fine Jewellery



Tra gli abiti preferiti da star e celebs sui red carpet spicca sicuramente per la sera il nero lungo, che sottolinea la silhouette, indossato con sandali e pochette ton sur ton. Molto apprezzato è anche il monospalla, con cut out sui fianchi e lunga gonna a balze, pochette a contrasto e sandali oro, come visto in particolare per le proposte di Marciano by Guess indossate dalle attrici che hanno preso parte all’ultima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. A completare i due look, parure di gioielli in argento e pietre naturali della collezione Guess Fine Jewellery.