A Parigi l’uomo di Vuitton sfila sotto il segno di Michael Jackson

L’originalità dell’invito aveva fatto presagire che si sarebbe trattato di un evento speciale. Un guanto bianco tempestato di cristalli (come quello reso famoso da Michael Jackson) è stato il modo, infatti, in cui il direttore creativo del menswear Virgil Abloh ha chiamato a raccolta per la sfilata di Louis Vuitton, che si è svolta nella terza giornata della Fashion Week di Parigi. Il set è stato allestito nel Giardino delle Tuileries, dov’è stato ricreato un angolo di New York, quello tra Rivington e Ludlow Street, uno dei centri della street art contemporanea. È andata in scena così, la presentazione della collezione per il prossimo autunno/inverno, profondamente ispirata dall’indimenticato ‘re del pop’, dalla musica e dallo stile degli anni Novanta.