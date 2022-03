Ledeff. Stile contemporaneo e anima antica in una borsa dal fascino senza tempo

Echi del passato e stile contemporaneo , il brand Ledeff , fondato nel 2017 dalle sorelle Barbara e Luigia de Felice , propone borse e accessori di lusso (cinture, portachiavi, tracolle, pouch e marsupi), in cui la contaminazione tra antico e moderno delinea un nuovo stile esclusivo , in equilibrio perfetto tra tradizione e sperimentazione.

L’idea creativa trae origine dai bauli di una collezionista, nonna Rosaria, figlia d’arte di una nota sartoria napoletana di inizio ’900. Il contenuto ricco di storia di questi preziosi scrigni – tessuti, stoffe preziose provenienti dalla Francia, sete, velluti, decori in ottone – acquista nuova vita, mescolandosi con gusto sofisticato a tessuti provenienti dal mondo dell’interior design, come velluti e shantung in seta, e a pellami di massimo pregio derivanti dalle migliori concerie del nostro territorio.

La moda è concepita come design, un mix perfetto di geometrie, armonie e incastri di volume. Tessuti ricercati, contemporanei e vintage, pellami di pregio, finiture in ottone di ispirazione antica, palette cromatica variegata: le borse Ledeff si impongono sul mercato come eccellenza del nostro Made in Italy.

Le lavorazioni artigianali e i materiali accuratamente selezionati, secondo elevati standard qualitativi, conferiscono al prodotto un valore inestimabile in termini di raffinatezza ed eleganza con un twist glamour inconfondibile.



Chi sono Barbara e Luigia De Felice? Quali sono le vostre origini e qual è stato il vostro percorso di formazione?

Siamo due sorelle nella vita e partner nel lavoro. Insieme, nel 2017, abbiamo fondato il brand Ledeff, specializzato in borse e accessori di lusso. Siamo nate e cresciute a Napoli, città meravigliosa, ricca di storia, contaminazioni e vita. Abbiamo formazioni diverse ma complementari: Barbara è architetto e interior designer, Luigia è laureata in Economia Aziendale e ha sempre lavorato nel mondo della moda. Ci unisce la passione per il brocante. Da un gioiello, una stoffa, un accessorio vintage, iniziamo a sviluppare progetti creativi che confluiscono nella realizzazione delle nostre creazioni.

Com’è nato il brand Ledeff? Come mai la scelta di questo nome?

Il nome nasce dall’abbreviazione del nostro cognome, de Felice, e Ledeff nasce dalla storia della nostra famiglia. Nostro padre era collezionista di oggetti antichi di ogni tipo, in particolare provenienti dal mondo dell’interior. Nostra nonna e nostra mamma collezionavano oggetti di moda di tutte le categorie, dagli abiti, agli occhiali da sole, dalle cinture alle borse e alle scarpe. In particolare, nostra nonna Rosaria, figlia d’arte di una nota sartoria napoletana di inizio ‘900, ci aveva lasciato bauli pieni di tessuti, stoffe preziose provenienti dalla Francia, sete, velluti, decori in ottone. Da qui l’idea di creare borse e accessori con le stoffe e i materiali contenuti in questi bauli pieni di storia, reinterpretandoli in chiave contemporanea.

Perché le borse? Cosa rappresenta per voi questo accessorio?

La borsa e tutti gli accessori che le girano intorno per noi sono un oggetto iconico. La borsa, in particolare, è parte integrante di ogni look ed è un accessorio funzionale. A questa utilità noi aggiungiamo una storia, una filosofia, un modo di interpretare la moda, secondo un nostro, particolarissimo, stile.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre creazioni?

Prima di tutto una forte identità partenopea: luce, colore, bellezza, incanto, fascino. Poi ci sono sicuramente le decorazioni in ottone, tra cui spicca la testa di leone, simbolo iconico del nostro brand. Le decorazioni sono realizzate a mano nelle antiche fonderie napoletane dove l’ottone è sottoposto a un procedimento tradizionale, detto “a staffa”, con il metallo liquido incandescente colato negli stampi. Poi ci sono i tessuti, molti sono d’archivio, di provenienza da diversi mercatini vintage, italiani o esteri, o ancora selezionati tra le più lussuose aziende di interior design. E le pelli pregiate e soffici al tatto, che provengono esclusivamente dalle migliori concerie italiane, note per la serietà e la qualità di pellame certificato.

Alle collezioni stagionali si affianca l’iconica Zodiac Collection. L’ispirazione da dove arriva?

Zodiac è una capsule collection composta da borse, portachiavi e cinture, coloratissimi e personalizzabili secondo il segno zodiacale, realizzato in ottone con effetto anticato. L’ispirazione arriva proprio dai bauli di nostra nonna, dove abbiamo trovato una cintura decorata con borchie raffiguranti i dodici segni zodiacali. Affascinate da questo particolare accessorio, abbiamo utilizzato le borchie originali come calco per realizzarne di nuove.

Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e scelta dei materiali nell’ambito della vostra produzione?

Fondamentale! Siamo fermamente convinte che un prodotto di eccellenza debba iniziare dalla scelta delle materie prime e quindi siamo estremamente attente nell’analisi nostri fornitori, che selezioniamo in base a parametri di qualità molto elevati. La produzione di Ledeff è 100% Made In Italy. La decisione di lavorare esclusivamente con artigiani italiani è una scelta etica e di certezze, che ci consente di avere il costante controllo della filiera in ogni fase della lavorazione e, soprattutto, di affidarci a competenze riconosciute a livello mondiale per la precisione e l’attenzione ai prodotti finiti. La ricercata manifattura di ogni singola borsa, nei tagli, nelle cuciture, nelle giunture, nelle fibbie è la sintesi di un processo che viene da lontano, tramandato nelle botteghe e nei laboratori artigianali di chi crede ancora nell’amore e nella cura meticolosa del proprio lavoro.

Come si manifesta, in concreto, la vostra attenzione al tema della sostenibilità ambientale?

Molti dei tessuti che utilizziamo provengono da eccedenze di produzione, altri da aziende che, dopo alcuni anni, tolgono dalla commercializzazione determinate fantasie, trame o filati. Noi li andiamo a selezionare e ad acquistare per dare loro nuova vita. Inoltre, realizziamo diverse collezioni con pellami prodotti in eccedenza o non utilizzati. Le pelli sono realizzate attraverso un processo di conciatura alternativo, che non prevede l’uso di metalli o cromo, assicurando un minore impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.

Quali sono le novità che introdurrete in collezione?

La novità sono le nostre Carol Phone Pouch, una linea di mini bag dallo stile hippy-chic estremamente versatili; possono infatti essere indossate come mini borse oppure come porta cellulare. Un accessorio must-have del momento ma reinterpretato con il nostro stile.



Com’è la donna Ledeff? A quale figura femminile vi rivolgete?

Una donna contemporanea, che ama la moda ma non si fa travolgere dai trend del momento. Una donna che ha ben chiara l’idea di gusto, classe e stile…esattamente come nostra nonna Rosaria e nostra madre Silvia, donne dall’eleganza senza tempo, da sempre e per sempre le nostre muse ispiratrici.

Chi sono Barbara e Luigia nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Barbara: sono mamma di due ragazzi e questo è già un lavoro di per sé. Poi, da interior designer, la mia passione sono i tessuti, in particolare i tappeti, che progetto e realizzo personalmente. Luigia: sono appassionata di vintage e sono sempre a caccia di pezzi bizzarri nei mercatini di Londra, Parigi, Berlino.

Progetti e sogni per il vostro futuro? E per quello di Ledeff?

Un mondo più umano. Gli ultimi anni e la situazione attuale ci richiedono un approccio più solidale su tutti i fronti. Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di farlo: valorizzando il lavoro degli artigiani, evitando sovrapproduzione e selezionando materiali in un’ottica di sostenibilità ambientale. Abbiamo appena tagliato un importante traguardo, siamo infatti rientrate da pochi giorni da Parigi, dove si è conclusa l’ultima edizione di Tranoï, il prestigioso trade show partner della Paris Fashion Week, al Palais Brongniart. Ledeff, infatti, è stato selezionato, tra numerosi altri brand, da Tranoï insieme a ITA - Italian Trade Agency, con il supporto dell’Export South Project, per rappresentare il Made Italy a Parigi. Stiamo ora lavorando all’apertura di monomarca stagionali in alcune località selezionate, per giungere poi ad aprire dei monomarca permanenti nelle città più rappresentative.