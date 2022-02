Rossano Perini. Il denim è stellare 

I suoi jeans d’autore , rigorosamente Made in Italy, si distinguono per i dettagli glamour , preziosi e accattivanti. Collezioni grintose ed eccentriche per una donna audace , protagonista della propria vita con spregiudicato entusiasmo.

Tratto distintivo della jenseria di tendenza firmata Rossano Perini una galassia di stelle, che illuminano i suoi cinque tasche con grinta e carattere. I modelli spaziano dal loose fit all’high loose stile anni’70, dall’intramontabile skinny al cargo, dal boyfriend alla tuta jogging.

Stile sofisticato, sperimentazione e l'hand made s’impongono come tratto distintivo di un brand orientato verso il consumatore, la sostenibilità, la qualità e l’originalità.

Fit perfetto, sfrangiature evidenti, finiture deluxe, patch laminate, bottoni gioiello impreziosiscono una denim collection iconica, unica e inconfondibile, che si staglia nel firmamento della moda.



Chi è Rossano Perini? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono uno stilista, un imprenditore italiano, fondatore dell’azienda che porta il mio nome. Sono nato a Padova il 18 Settembre 1980, ho studiato chimica all’istituto tecnico Natta per tre anni e, nell’ultimo anno, in contemporanea, ho lavorato in uno dei negozi più storici e d’avanguardia di Padova. Lì ho iniziato ad appassionarmi al mondo della moda degli anni ’90, facendo un po’ di tutto, dal visual al buyer. Avendo capito che quella sarebbe stata la mia strada, non ho terminato gli studi, ma ho deciso, nel 1999, di entrare in uno studio stilistico di Ferrara, dove ho iniziato a disegnare collezioni insieme ad un team di grafici, modellisti, tintori, stilisti e pittrici. Quest’esperienza mi ha forgiato e formato profondamente e, nel 2001, grazie al know how acquisito, con un gruppo di amici ho lanciato il mio primo brand, Killer Kofee. Sono stati gli anni delle collaborazioni con F1ga, Max, Parasuco e Antinea. È stato quindi con Cellar Door, azienda leader nella produzione di pantaloni, che ho intuito di essere predestinato al denim e ho così deciso di studiare il segmento della jeanseria, dedicandomi esclusivamente al mercato di questo capo iconico.



Quando e com’è nato il brand Rossano Perini?

La Rossano Perini è nata nel 2013. Mi ero stancato di incanalare e assoggettare le mie energie e la mia creatività alle volontà di altri… ho mollato tutto e sono partito da zero, con quattro denim del marchio storico Levis, da me però ricustomizzati ho voluto metterci la faccia, sia nel successo che nell’insuccesso, assumendomi in prima persona oneri e onori.

Come mai i jeans? Cosa rappresenta per te questo capo di abbigliamento?

Il motivo predominante risiede nelle mie origini: in Veneto c’è sempre stato il retaggio del pantalone, basti pensare a vari brand come Diesel, Americanino, Jacob Cohen e molti altri. Con il tempo, grazie anche al background socioculturale e alle mie amicizie, ho interiorizzato questa cultura. Con Cellar Door ho approcciato ogni ambito della produzione del pantalone, imparando anche a trattare tessuti pregiati e delicati, come lana e seta, ma il mio core business è sempre rimasto il cinque tasche: per me questo capo rappresenta qualcosa di unico e intramontabile.

Motivo ricorrente le stelle. Più in generale, quali sono le cifre- stilistico distintive della tua denim collection?

Modelli glamour come High Loose, Jeans Boyfriend, Jogger Pants, Loose fit e l’intramontabile Cargo sono arricchiti da trattamenti innovativi e lavaggi ricercati. Il tutto è quindi impreziosito da stelle dipinte a mano, applicazioni di strass e bottoni gioiello, distintivi di un jeans d’autore, ambizioso ed eccentrico. Il mio pantalone non vuole passare inosservato.

A quale figura femminile ti rivolgi?

La mia donna vuole osare, non ha timore di mettersi in mostra. È una donna che ama essere protagonista, sempre al centro dell’attenzione. Una musa contemporanea, coraggiosa e un po’ allergica ai diktat.

Chi è Rossano Perini nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Nella vita privata, in quei pochi spazi che mi rimangono, voglio essere libero, senza orari o scadenze da rispettare. M’interesso di ciò che è arte in tutte le sue forme e sono sempre alla ricerca di stimoli che, sviscerati, riemergono nelle mie creazioni, regalandomi nuovi impulsi. Inoltre, seguendo il mio brand a 360°, sono anche il direttore creativo delle mie campagne; negli ultimi due anni, con un mio amico produttore, ho composto io stesso le canzoni per i miei shooting e curato la realizzazione dei video…è un’esperienza pazzesca che mi diverte molto.

Cosa sogni per il tuo futuro? E per quello del tuo brand?

Non vorrei sembrare presuntuoso, ma il mio sogno è che ogni donna abbia nel proprio armadio un paio dei miei jeans, un must have da sfoggiare e custodire, da raccontare ogni volta che si indossa. La mia prossima sfida sarà l’uomo. Non voglio però riproporre un concetto tradizionale, sto pensando a qualcosa di totalmente innovativo, frutto di accurata ricerca. Nel mio privato ambisco ad essere un’icona di stile, un imprenditore filantropo che darà spazio a chi come me è partito dal nulla.