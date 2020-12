Kryl. Gioielli dai bagliori dorati sotto l’albero di Natale Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Le foglie d’oro 24 carati sono le protagoniste assolute delle collezioni, caratterizzando bracciali, pendenti e anelli dalle forme scultoree, frutto di una lunga e attenta sperimentazione: competenza e maestria artigiana si uniscono all’uso di tecniche innovative e al design d’avanguardia, espressione di un’estetica moderna e cosmopolita.

Ogni creazione è unica ed irripetibile come ogni singolo elemento presente in natura.

I gioielli Kryl sono studiati con meticolosa scrupolosità nei minimi dettagli per portare un bagliore di luce e speranza nella vita di chi li indossa, soprattutto durante queste feste ormai alle porte.



Quando e come è nato il brand di gioielli Kryl? Come mai la scelta di questo nome?

Kryl nasce da un’intuizione, un sogno che per lungo tempo ho cullato dentro di me: creare un gioiello che esaltasse i preziosi al loro stato grezzo e che inglobasse nella propria estetica la pelle di chi lo indossa. Le foglie d’oro, nella forma pura 24 carati - ormai dimenticata nella gioielleria -, sprigionano tutta la loro energia e trovano la massima espressione della propria bellezza nella tridimensionalità dei gioielli Kryl. Con coraggio, nel 2019, ho iniziato a sperimentare per dare forma a ciò che avevo immaginato. E, dopo tanti esperimenti creativi, sono giunto a dare vita ai miei gioielli. Il nome Kryl richiama il krill, gruppo di organismi oceanici microscopici, ma straordinariamente complessi e indispensabili alla vita: sono infatti alla base della catena alimentare. Questo nome rievoca, al contempo, la complessità tecnologica dei materiali, che vengono utilizzati per racchiudere i nostri preziosi grezzi, e la semplicità del gioiello finito…un ossimoro creativo che sprigiona bellezza.

Che importanza assume l’oro nelle vostre preziose creazioni?

L’oro è essenza di luminosità e di energia: nei nostri gioielli assurge al ruolo di oggetto di contemplazione. Non mero rivestimento, ma fulcro stesso del gioiello, quale elemento naturale, grezzo, autentico. I nostri preziosi trovano nell’oro puro la fonte di un’elegante sobrietà minimalista.

Quali sono le cifre stilistiche dei vostri gioielli?

I gioielli Kryl sono una boccata d’ossigeno in un panorama stilistico sempre uguale a se stesso. Fondono la linearità e l’essenzialità del design contemporaneo con il ritorno a un concetto di preziosità, che affonda le proprie radici nella natura. Esprimono un concetto di lusso sussurrato e mai sgarbato. Credo fortemente che l’epoca che stiamo vivendo abbia stimolato una necessità di ritorno all’essenziale. Con la loro luminosità, leggerezza e trasparenza cristallina, i gioielli Kryl sono un inno alla vita, alla gioia e all’energia positiva, che in un anno come quello appena trascorso sono più che mai necessari per nutrire la nostra voglia di guardare al domani.

Come riuscite a conciliare tradizione artigiana Made in Italy e design d’avanguardia?

In Italia artigianato e design innovativo convivono. Il termine “artigianato” evoca spesso un’idea di antichità, ma ritengo che questa interpretazione debba essere aggiornata. Oggi le imprese artigiane del nostro Paese sono più che mai all’avanguardia. Di antico e tradizionale vi sono soltanto un sapiente know how e una profonda passione nel creare, che vengono trasmessi di generazione in generazione, rimanendo incisi nel dna delle nostre aziende. Kryl ne è un’autentica espressione; abbiamo infatti investito nei nostri artigiani, puntando all’eccellenza della tecnica Made in Italy. Inoltre, siamo una start up orizzontale, in cui tutti operiamo allo stesso livello e le idee di ciascuno non solo sono ben accette, ma anche fortemente incentivate.



A quale figura femminile vi rivolgete?

I gioielli Kryl fanno parte di un lifestyle, sono per una donna sportiva, che pur non rinuncia all’eleganza, cosmopolita e dinamica.



E sotto l’albero di Natale… cosa troveranno le più fortunate?

Troveranno un gioiello unico perché ogni singolo pezzo della nostra collezione, per la tecnica artigianale con cui è creato, è uguale solo a se stesso, così come chi lo indossa. Un prezioso dall’energia vibrante, per godere di un lusso adatto sia alla quotidianità che alle occasioni speciali.



Progetti e sogni per il nuovo anno alle porte?

Consolidato il marchio Kryl nella gioielleria internazionale, il nostro obiettivo è quello di trasfondere il lusso dei nostri preziosi in oggetti di design. I nostri materiali e le nostre lavorazioni si prestano infatti anche all’arredo, settore in cui l’Italia è da sempre regina…vogliamo contaminare il mondo con la nostra bellezza!