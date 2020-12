Francesca Bellavita. Calzature di lusso per donne audaci e ironiche

Francesca Bellavita , talentuosa stilista lombarda, nominata nel 2019 dal Micam come "Young italian emerging designer around the world", è la fondatrice del luxury brand di calzature che porta il suo nome. Una collezione ricca di contrasti , che passano dall’utilizzo di materiali diversi, alla ricercatezza di ogni minimo dettaglio, sino all’uso predominante del colore, il tutto racchiuso in un design che si impone per la sua fantasiosa e sofisticata ricercatezza , 100% Made in Italy.

I modelli, raffinati ed originali, spaziano dai cowboy boots in cuoio stampato cocco con inserti in pvc alla seducente pump tacco 10 in prezioso camoscio nero, dal sandalo Bunny in satin fucsia con orecchie e fiocco in nappa al tronchetto Lolita in tessuto silver con tacco grosso in vernice bianca.

Eloquente il payoff inciso sulla suola: “Don’t call me doll”…Francesca, infatti, si rivolge alle donne sexy ed audaci, ironiche e divertenti, determinate e sicure di sé.

Le scarpe Francesca Bellavita sono pensate per colei che desidera superare i traguardi di ogni giorno con grinta e coraggio, dall’alto dei propri tacchi!



Chi è Francesca Bellavita? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono bergamasca e ho 34 anni. Mi sono diplomata in Fashion Design all'Istituto Marangoni e ho poi conseguito un Master in Shoe Design and Model presso l’Arsutoria School di Milano.

Quando e com'è nato il brand che porta il tuo nome?

Per molti anni ho collaborato come designer freelance con diversi marchi molto noti nello streetwear, sia italiani che internazionali. Lavorare per altri dà grandi soddisfazioni, ma ovviamente non permette di esprimere al 100% la propria creatività. Nel 2017 ho deciso quindi di fondare il mio brand, per dare libero sfogo al mio estro personale, per poter manifestare liberamente il mio concetto e la mia visione, sia della moda che della vita.

Come mai le calzature? Che cosa rappresenta per te questo accessorio?

Quando all'Università, durante un esame, ho disegnato il mio primo paio di scarpe, è stata un'illuminazione: ho capito che sicuramente avrei fondato un brand di calzature. Inoltre, come donna, sono sempre stata un’appassionata di scarpe. Per me è l'accessorio più importante, in grado di impreziosire anche il look più anonimo e banale…non a caso, le calzature che realizzo sono molto particolari e non passano senz’altro inosservate!

Quali sono le cifre stilistiche delle tue collezioni?

Ogni mia collezione si ispira al concetto della realtà rappresentata piuttosto che alla realtà stessa. Un universo fittizio, utopico, parallelo. Un mondo dove tutto è bello e tutti siamo felici. La realtà è molto più complicata e, per questo, me ne sono sempre voluta allontanare. La vita è già così difficile, divertiamoci almeno con la moda!

Che importanza assume la ricercatezza del design nell'ambito delle tue creazioni?

Fondamentale. Siamo un brand di lusso e le nostre scarpe sono vendute accanto a quelle dei marchi più prestigiosi, la sola differenza risiede nel fatto che il nostro brand non è ancora così affermato. Dobbiamo quindi cercare di superare i competitors, portandoci sempre un passo avanti, attraverso un design ricercato e forme innovative. C'è un grandissimo lavoro dietro ad ogni collezione. Studiamo ogni piccolo particolare di ciascun modello. La nostra forza sta proprio lì.

Qual è il modello di punta che proponi e a cui sei più "affezionata"?

Sicuramente "Marshmallow", la linea che ricorda la famosa caramella. Tutti i modelli sono realizzati con tubolari in gommapiuma, ricoperti di pelle e intrecciati tra di loro. Sono molto complicati da realizzare, soprattutto il sandalo tacco 10 cm: ci vogliono infatti dieci artigiani esperti per far sì che la scarpa sia perfetta.

A quale figura femminile ti rivolgi?

La mia cliente tipo è una donna che non si prende mai troppo sul serio. Ama la vita, si diverte, ride, scherza. Non ha paura di mostrarsi e adora giocare con la moda. Sicuramente non è una ragazza timida ed anonima, che ama nascondersi in un angolo. Colei che indossa le mie scarpe ama essere notata!





Chi è Francesca nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Sono una donna solare, divertente, sempre allegra. E la mia personalità si riflette nel mio brand. Sono inoltre una persona molto molto curiosa. Trascorro il mio tempo a fare ricerche su qualsiasi cosa: leggo molto, ho tanti libri di fotografia e di moda, visito musei, viaggio tantissimo... Tutto questo mi apre la mente e mi aiuta nel mio lavoro…l'ispirazione, infatti, può arrivare da qualsiasi cosa.

Cosa sogni per il tuo futuro? E per quello del tuo brand?

Spero che presto le mie scarpe siano vendute in tutto il mondo! Ad oggi siamo presenti, oltre che in Italia, anche in Medio Oriente, Russia e Cina. A partire dalla Spring-Summer 2021, inoltre, abbiamo ampliato la nostra collezione, inserendo una linea di borse e accessori…l'idea è proprio quella di introdurre, di volta in volta, nuove tipologie di prodotto…work in progress!