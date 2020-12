Dexter. Il gioiello che celebra l’unicità del tempo Ufficio stampa 1 di 17 Ufficio stampa 2 di 17 Ufficio stampa 3 di 17 Ufficio stampa 4 di 17 Ufficio stampa 5 di 17 Ufficio stampa 6 di 17 Ufficio stampa 7 di 17 Ufficio stampa 8 di 17 Ufficio stampa 9 di 17 Ufficio stampa 10 di 17 Ufficio stampa 11 di 17 Ufficio stampa 12 di 17 Ufficio stampa 13 di 17 Ufficio stampa 14 di 17 Ufficio stampa 15 di 17 Ufficio stampa 16 di 17 Ufficio stampa 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il brand milanese propone un gioiello concettuale, che celebra l’unicità del tempo, grazie al suo inconfondibile ingranaggio ad otto teste.

Otto infatti sono le cifre che compongono una data, oltre ad essere il simbolo universale dell’infinito e della prosperità: un unico ingranaggio per infiniti gioielli.

Innovazione e personalizzazione sono gli ingredienti speciali per far muovere al giusto ritmo il prezioso ingranaggio Dexter. L’innovazione risiede nella ricerca continua di materiali e di leghe speciali “nickel free”, nell’abbinare artigianalità e destrezza manuale alla tecnologia; la personalizzazione, invece, si manifesta nel design unico e nella progettazione di modelli customizzabili.

I gioielli Dexter sono pensati per custodire messaggi eterni e simboli speciali, indelebili nel tempo.



Quando e com’è nato il brand Dexter?

Dexter è nato più di 15 anni fa. Entrambe le fondatrici, impegnate nella finanza e nel marketing, hanno deciso di approfondire la produzione orafa artigianale attraverso un corso di oreficeria serale…Quello che inizialmente era soltanto un hobby si è poi trasformato in una vera e propria professione…e da quel momento è iniziata l’avventura.

Come mai la scelta di questo nome?

Avevamo bisogno di un nome forte, che rispecchiasse l’artigianalità e l’origine delle antiche tecniche orafe italiane, pilastro portante del nostro mestiere. Dexter deriva dal latino Dextera-Dextrum, che significa: “abile, esperto, fatto bene”…da qui il nostro nome.

Quali sono le cifre stilistiche del gioiello dall’ingranaggio ad otto teste?

Tutta la collezione è contraddistinta dalla presenza, più o meno evidente, dell’ingranaggio Dexter. I nostri gioielli hanno un design pulito, ma di grande valore e unicità. Uno stile senza tempo, pensato – nella maggior parte delle collezioni – sia per l’uomo che per la donna, di tutte le età, sorprendentemente adatto a diversi stili di vita e a look differenti.

Quale messaggio si vuole trasmettere e da cosa deriva l’iconica forma ad ingranaggio?

La forma iconica ad ingranaggio è nata spontaneamente durante un’esercitazione al banchetto nel primo laboratorio amatoriale, allestito nell’atrio comune delle due abitazioni delle fondatrici. Dovevano realizzare un anello per un compleanno speciale, sono partite posizionando le otto cifre della data di nascita negli otto punti cardinali, ipotizzando poi di inciderle sull’oggetto finito, e lavorando il metallo negli spazi vuoti…è così nato magicamente l’ingranaggio del tempo Dexter. Da quel momento, si è deciso che una creazione così magica non potesse rimanere nascosta nel cassetto dei ricordi e quindi è stata sviluppata una collezione, con l’intenzione anche di condividere una filosofia di vita basata sulla celebrazione del tempo. L’ingranaggio a otto teste è la cifra distintiva inequivocabile dei gioielli Dexter, gioielli Made in Italy di altissima qualità e ricchi di significato.

Che importanza assumono artigianalità e customizzazione nell’ambito della produzione dei gioielli Dexter?

Artigianalità e personalizzazione sono la nostra specialità. La finitura artigianale rende unico ogni gioiello Dexter; inoltre, gran parte della collezione può essere personalizzata con l’incisione di una data o di una parola speciale…ma non finisce qui. Su richiesta, possiamo offrire a chi lo desideri un servizio one to one, per customizzare le finiture dei modelli esistenti, attraverso, ad esempio, l’aggiunta di pietre preziose o l’applicazione di dettagli particolari ai nostri ingranaggi. L’intenzione è quella di celebrare momenti importanti della vita, come anniversari o compleanni, oppure semplicemente di soddisfare il gusto personale di ciascun cliente. Per chi abbia una fantasia più spiccata o desideri mettersi in gioco con la creatività, proponiamo anche il ser-vizio su misura, una sorta di “sartoria del gioiello”, che prevede la creazione di preziosi iconici ed esclusivi, di alta gioielleria, disegnati solo per il cliente, oppure semplicemente la realizzazione di simboli o loghi personali.

In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, quali novità e servizi sono stati introdotti per la vendita e la consegna dei vostri gioielli?

Questo periodo storico per noi rappresenta una sfida, uno stimolo ulteriore per migliorare sempre di più il servizio verso i nostri clienti. Grazie alla tecnologia e ai partner logistici, possiamo garantire la nostra presenza su tutto il territorio locale, nazionale ed internazionale. Siamo inoltre sempre disponibili per informazioni o personalizzazioni particolari, anche attraverso il servizio di chat simultanea e di vendita assistita video tramite whatsapp, accessibile dal nostro sito: il cliente viene così seguito ed orientato nella scelta, come se fosse fisicamente nel punto vendita. Stiamo anche testando sulla città di Milano un nuovo servizio di luxury delivery, proposto al nostro cliente ad un prezzo standard, come se si trattasse di una spedizione normale, anche se in realtà offriamo un servizio esclusivo, con personale selezionato, safe, in giacca e guanti bianchi. Questa “consegna di lusso” può essere presa in considerazione anche come idea per recapitare regali speciali. Inoltre, in occasione del Natale, abbiamo attivato il servizio di Smile Pay sulle vendite online con un importo minimo di 200€, offrendo la possibilità di rateizzare questa spesa da 10 a 36 mesi… con la speranza che i nostri clienti possano affrontare queste festività con il sorriso.

In cosa consiste la collaborazione di Dexter con Yome digital?

Fin dall’inizio della nostra avventura imprenditoriale, abbiamo sempre contato sulle collaborazioni come strategia per differenziarci, ma anche allo stesso tempo con l’intenzione di fare del bene. Uno degli ultimi progetti è quello con Yome digital, piattaforma on line nata durante il primo lockdown, dove potersi prendere cura di se stessi con lezioni di yoga, workout e suggerimenti sull’alimentazione. Sempre con l’obiettivo di condividere la nostra filosofia di celebrazione del tempo, abbiamo pensato di creare un bracciale “Mantra del Respiro” abbinato a Yome, che potesse avvicinare i nostri clienti ad un nuovo mondo, dove celebrare il proprio tempo dedicandosi a se stessi e ritrovando un equilibrio anche attraverso il respiro.

Progetti e sogni per il futuro del brand?

Il nostro progetto, che nasce anche dalla collaborazione con partner strategici, è quello di diventare il nuovo Tiffany italiano, un nuovo brand di riferimento nel settore orafo del nostro Paese, che trasmetta un messaggio di positività, per affrontare e superare, con serenità ed armonia, questo momento così complicato.