Obyeaven. La preziosa storia astrale di ciascuno di noi custodita in un bracciale

Due linee di bracciali, Your Sunlight e Your Ruling Stars, composti da charms in argento 925, placcato in oro giallo 24 carati e in oro rosa, interamente prodotti, rifiniti e smaltati a mano, in Italia, da artigiani italiani.

I segni zodiacali sono rappresentati dagli animali corrispondenti a ciascuno di essi, secondo l’antica tradizione, mentre i pianeti sono raffigurati con i glifi, universalmente utilizzati in astronomia ed astrologia.

Ogni elemento dei bracciali Obyeaven riflette le caratteristiche della personalità di chi li indossa: cordini in fibra naturale e nastri in pelle, la cui sfumatura di colore deriva dalla posizione del segno zodiacale nel giorno di nascita o dall’elemento dominante (fuoco, terra, acqua e aria), incisioni che descrivono le caratteristiche astrologiche ed i tratti ombra, basandosi sugli influssi di costellazioni e pianeti…

È così che la favola moderna di ciascuno di noi viene interpretata e custodita dai bracciali Obyeaven, a partire da quegli antichi bagliori che illuminano il cielo di una luce preziosa e autentica.



Chi sono Sofia e Francesca Romana Cavallo? Quali sono le vostre origini e qual è stato il vostro percorso di formazione?

Siamo due giovani ragazze con le passioni e i sogni della generazione Z. Sofia è sempre stata attratta dalle strutture e dagli organismi in cui la vita si palesa. Sin da piccola ha tracciato la natura nei suoi disegni e, in seguito, nei suoi studi. Laureata in Scienze Naturali, si sta specializzando in Scienze Marine, con il desiderio di potersi avvicinare sempre di più alle meraviglie del mondo e di aiutare gli altri a trovare la stessa connessione. Francesca Romana, invece, vive tra circuiti elettronici e tasti di pianoforte. Da sempre amante della musica e del problem-solving, si è laureata a pieni voti all'Imperial College di Londra, ottenendo una borsa di studio dall'Engineering and Physical Sciences Research Council, per condurre un PhD in materia di sensori biomedici e intelligenza artificiale applicata all'healthcare.

Quando e com’è nato il brand di bracciali Obyeaven?

L’idea è nata nella campagna salentina, in una caldissima notte d’agosto di tre anni fa, guardando le stelle. Sofia e Francesca erano stese sulla terrazza – più precisamente una lamia – di casa ad ammirare le costellazioni nel cielo. In quella notte senza luna, l’oscurità, per gente sempre immersa nelle luci delle città moderne, era tale da sembrare irreale…aveva inghiottito tutto, tranne quella tempesta di stelle. Quella meraviglia ha rappresentato per Sofia e Francesca non solo uno spettacolo per gli occhi, ma anche una cura per l’anima. Erano stressate da un anno pesante, di studi e di esami, a Milano e a Londra, ma quell’incanto della natura aveva all’improvviso cancellato ogni stanchezza, regalando loro un grande senso di pace e di armonia. Quanti sogni, quante speranze, quanti pensieri e quante domande gli uomini hanno affidato alle stelle da quando sono comparsi sulla Terra…questo è stato il loro pensiero. Quella notte d’estate, anche Sofia e Francesca hanno deciso di consegnare i propri sogni ad una stella cadente, per conservare la luce di quel pezzo di cielo e ritrovare la quiete, anche quando le loro anime si fossero perse nei labirinti bui della vita. Hanno così pensato di avvicinare anche altre persone al grande racconto delle stelle…attraverso il brand Obyeaven.

Come mai la scelta di questo nome?

Il nome nasce dalla fusione di alcune lettere della frase: O B s erve Y o ur hEAVEN.

Da dove deriva la vostra passione per l’astrologia e i pianeti che governano il nostro Universo?

Nostra madre ci ha trasmesso la passione per l’astrologia, intesa come insieme di idee e credenze, che diversi popoli, in diverse parti del mondo, hanno sviluppato sul cosmo e sul suo rapporto con la vita quotidiana.

Come si traduce tutto questo nella vostra produzione creativa?

Abbiamo reinterpretato i segni zodiacali con gli animali ad essi associati, perché vogliamo richiamare l’attenzione sul rapporto unitario, totale, tra Natura e uomo, che è alla base dello zodiaco e dell’astrologia: la Natura è quel Tutto di cui l’uomo fa parte.

“Your Sunlight” e “Your Ruling Stars” sono le vostre due linee di gioielli. Quali sono le loro caratteristiche essenziali e in cosa si distinguono l’una dall’altra?

Sono due linee di gioielli che racconto un antico codice siderale e rappresentano pezzi diversi di un puzzle personale. Your Sunlight (la tua luce solare) è il sole alla nascita dell’individuo e racconta la sua storia attraverso gli avverbi incisi sul glifo della stella essenziale. Your Ruling Stars (le tue stelle dominanti), con tutti i suoi pezzi, racchiude il racconto delle principali stelle, che dominavano il cielo di nascita dell’individuo, attribuendogli specifiche caratteristiche di personalità.

La componibilità delle vostre creazioni le rende uniche e personalizzabili; è così?

In verità si tratta di gioielli personalizzati più che personalizzabili: ogni pezzo viene assegnato al cliente da un sistema di calcolo, che si attiva nel momento in cui vengono inserite sul nostro sito data e luogo di nascita.



Quale messaggio volete trasmettere con i vostri bracciali?

Il nostro gioiello vuole essere un auspicio per un ritorno dell’uomo alla Natura, a quel Tutto di cui fa parte e in cui far volare sogni e speranze.



A quale pubblico vi rivolgete?

A tutti perché crediamo che la connessione tra esseri umani e Natura vada salvaguardata ad ogni età: dal bambino appena nato all’adulto, che guarda la vita con altri occhi.

Chi sono Sofia e Francesca nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Siamo due ragazze normali, con una vita semplice, fondata sul rispetto per gli altri e l’amore per la natura e la tecnologia. Nel tempo libero Francesca suona il piano, fa yoga e tira di scherma; Sofia pratica la savate, fa immersioni, disegna e dipinge.

Cosa sognate per il vostro futuro? E per quello di Obyeaven?

Come tante ragazze e ragazzi della nostra età, speriamo di essere parte di un grande progetto di rivalutazione del mondo, fondato sulla solidarietà tra genti diverse e su un religioso rispetto per la natura. Speriamo che anche Obyeaven possa concorrere alla realizzazione di questo ambizioso obiettivo.