Eyepetizer. La rivoluzione dell’occhiale per una vita a colori

Eyepetizer è l’eccentrico brand di occhiali che nasce dall’estro creativo del designer Federico Vitali . Nel nome si cela la stessa ragion d’essere del progetto: cercare il gusto della vita in ogni suo istante. Questo sottile accostamento di parole, che riconduce l’ eyewear al momento dell’aperitivo, stabilisce una connessione tra due attimi della giornata tra di loro consequenziali e inscindibili, che insieme dettano il fluire armonioso della nostra quotidianità: la fine delle ore di lavoro trascorse in ufficio e l’inizio della serata in relax, meglio se sorseggiando un drink in piacevole compagnia.

Eyepetizer è un gioco adulto, a volte canzonatorio, che coinvolge persone capaci di prendersi in giro da sole, con sagace ironia, sapendo di essere abbastanza serie per farlo.

Gli occhiali Eyepetizer sono insomma un inno al coraggio, consapevole e determinato, irriverente ma sempre elegante. La qualità dei materiali e la ricercatezza dello stile si uniscono alla ottimizzazione in fase produttiva per portare ai nostri occhi il concetto democratico di lusso accessibile.

La rivoluzione nel mondo dell’occhialeria viene messa in atto attraverso due dettagli fondamentali: l’acciaio e il colore.



La leggerezza dell’acciaio, in finiture classiche, argento, oro e canna di fucile, confluisce nei due terminali, uno differente dall’altro, a sottolineare, come fosse una firma, la riconoscibilità unica del brand.

Le scelte cromatiche, coraggiose e apparentemente stravaganti, sono l’essenza del gusto dell’occhiale: Eyepetizer non deve soltanto proteggere dai raggi del sole, ma anche vestire e decorare, rendendo sempre nuovo e sorprendente ciò che appare alla nostra vista.



Chi è Federico Vitali? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono un Marchigiano doc, Direttore creativo e stilistico del brand Eyepetizer. Ho dedicato tutta la mia vita professionale alla ricerca di progetti ambiziosi ed originali nel mondo dell’eyewear. Sempre contro tendenza per stravolgere ed anticipare le mode del momento.

Quando e com’è nato il brand Eyepetizer? Come mai questo gioco di parole?

Il brand è nato ad Ibiza dall’incontro di tre amici che hanno deciso di regalare al mercato un progetto accattivante. Eyepetizer, grazie alle sue lenti colorate e alla leggerezza dell’acciaio armonico, è stato capace di trovare uno spazio importante nel mondo dell’ottica. L’occhiale Eyepetizer, in una serata tra amici, sorseggiando del buon vino, trova la sua perfetta collocazione.

Perché gli occhiali? Cosa rappresenta per te questo accessorio? O forse possiamo parlare di un vero e proprio “capo di abbigliamento”?

Gli occhiali rappresentano il mio lavoro, la mia vita...sono un accessorio del quale per me non si può fare a meno: “è esattamente l’accessorio indispensabile”. Propongo quindi un occhiale non più come semplice supporto alla vista, ma come un vero e proprio capo di abbigliamento, da mixare e accostare al resto del nostro guardaroba.

Quali sono i codici stilistici degli occhiali Eyepetizer?

Prima di tutto i terminali, uno diverso dall’altro, da sempre elemento distintivo del brand, che permette di riconoscere a prima vista il nostro prodotto.

Che importanza assume il colore? È giusto considerare questa vivace scelta cromatica come il cuore di un brand ironico e irriverente ma con seria consapevolezza?

Il colore è un altro elemento distintivo del brand, sinonimo di ironia e positività...esattamente come noi di Eyepetizer, che concepiamo la vita in maniera assolutamente irriverente.

In cosa consiste la “rivoluzione dell’acciaio”?

Riportare nei negozi l’acciaio in un momento dove tutti facevano le plastiche è stato vincente... evidentemente una parte del mercato aveva voglia di leggerezza!

Come riuscite a conciliare qualità e prezzo? Possiamo parlare di un lusso accessibile?

Per noi era importante offrire un prodotto di qualità ad un prezzo democratico. Abbiamo pensato di più alle tasche della gente e meno ai nostri margini di profitto e questo ci ha premiato. Ancora oggi siamo felicissimi della scelta fatta sin dall’origine. Quindi sì, possiamo proprio dirlo, Eyepetizer “è il lusso accessibile “!

Progetti e sogni per il futuro degli occhiali Eyepetizer?

Continuare a creare nuove capsule con storie accattivanti, cercando di mantenere intatto il nostro stile, senza mai perdere il filo conduttore delle nostre collezioni. Il mio sogno per il futuro è che tutte le persone possano vedere un mondo a colori…dietro le nostre lenti!