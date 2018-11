7 novembre 2018 05:00 Il cashmere di qualità si acquista oggi con un click!

Cashmerefolie.com è il sito internet dove si possono acquistare abiti e accessori in cashmere, lino e cotone, realizzati secondo i canoni dell’eccellenza Made in Italy. Una vetrina online in cui scegliere il capo in maglieria che scalderà di anno in anno i vostri inverni senza passare mai di moda. Sara Rainoni, giovane artigiana milanese, è l’ideatrice di questo progetto di successo che nasce da una lunga trazione di famiglia nel settore dei filati di qualità. Maglie, sciarpe, guanti, poncho, mantelle e idee regalo originali realizzati su misura al momento stesso dell’ordine dalle mani esperte degli artigiani del nostro territorio.

A Sara il grande merito di essere riuscita a coniugare abilmente tradizione e innovazione: la qualità, la cura e la passione che caratterizzano la produzione manifatturiera si sposano oggi con la comodità di acquisto e di consegna che soltanto uno shop online è in grado di garantire…ed è così che il laboratorio tessile di famiglia rivive sul web!



Chi è Sara Rainoni? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono un’artigiana, ho appreso il mio lavoro dai miei genitori. Sono nata 35 anni fa tra maglioni, macchinari di maglieria, rocche colorate di filati, lavatrici, cartellini e ordini da evidenziare non appena entravano in lavorazione...ho osservato mia madre e mio padre nel corso del tempo: loro sapevano fare questo mestiere ad occhi chiusi ed io ho imparato a riprodurre ogni singola parte di cui è composto ogni nostro capo grazie al loro esempio sul campo. La mia scuola è stata quella dell’esperienza giorno dopo giorno. Essere cresciuta nel laboratorio di famiglia è stato fondamentale. Se non fossi nata in una simile realtà, forse non avrei mai scoperto questo lavoro, che per me poi è diventato una vera e propria passione.



Quando e com’è nata l’idea di cashmerefolie.com? Come mai la scelta di questo nome?

Circa sei anni fa ho deciso di mettermi in gioco. Sono figlia di terzisti. Tanti pezzi tutti uguali con date di consegna prestabilite. Si chiama lavoro programmato. Quando arriva il cliente si studiano i capi che faranno parte del campionario, si “sdifettano” e infine si consegnano. A chiusura vendite si ricevono i nuovi ordini e si avvia la produzione. Tutto questo avviene molti mesi prima dell’inizio della stagione. Per quanto piccolo tu sia, ci vuole sempre una struttura impegnativa. Io ho fatto un altro tipo di scelta, quella di diventare versatile e agile, in modo da poter passare velocemente da una richiesta all’altra, senza una struttura complessa a cui dover rendere conto: la mia è una macchina in continuo movimento. Il nome “cashmerefolie” deriva dal fatto che di base lavoro il cashmere e la creatività, con un pizzico di follia, è un elemento essenziale della mia professione. Ho francesizzato il termine per rendere questa parola più dolce e più simile al mio modo di essere.



Come mai ti sei affidata al canale di distribuzione e-commerce?

Sono cresciuta con i primi computer e i primi telefonini. Io e la tecnologia siamo andati avanti un po’ di pari passo…e proprio da lei mi sono fatta aiutare per realizzare il mio progetto. Internet è uno strumento potentissimo in grado, molto spesso, di rendere possibile l’impossibile. Io per prima effettuo molti acquisti online, trovo sia di una comodità pazzesca! E perché non anche la maglieria, magari proprio il cashmere? Per mesi ho studiato le modalità di vendita dei competitor, dopodiché ho voluto proporre sul mio sito una formula di shopping online che rispecchiasse le mie esigenze di utente finale. Ho cercato di essere flessibile e di accontentare il più possibile le richieste del cliente, privilegiando chiarezza e semplicità in ogni fase del percorso verso l’acquisto, dalle immagini, alle descrizioni sino alla composizione del prodotto. Parole chiave: facilità nel contattarmi e velocità nelle risposte. Volevo fosse un po’ come entrare fisicamente in un negozio… Senza dimenticare che internet azzera la lunga catena degli intermediari e che quindi anche un bene di lusso come il cashmere diventa abbordabile a prezzo basic.