La nuova shopping experience è gently

Via Rasori, 9 – interno cortile. Quartiere Vercelli. In una caratteristica corte della vecchia Milano, nasce due anni fa What’s New Today. In questo contesto riservato ed accogliente, vestirsi di nuovo e rinnovare la propria cabina armadio con capi firmati diventa una piacevole coccola. Non un semplice negozio ma un salotto informale, un luogo d’incontro, in cui tutto ciò che appare superfluo nel guardaroba di una donna può diventare prezioso per un’altra. Doni non apprezzati, acquisti d’impulso, vestiti indossati in un’unica irripetibile occasione o, più semplicemente, oggetti destinati a rimanere nascosti negli angoli più remoti dei nostri cassetti, hanno finalmente l’opportunità di vivere una seconda volta e di diventare il capo strategico in un nuovo armadio.

In un'epoca in cui il ciclo di vita di un abito non è più di soli sei mesi ed i canoni estetici della moda tendono ad imporsi oltre i confini di una singola stagione, si afferma anche in Italia un nuovo modo di fare shopping. What's New Today è il lungimirante progetto di Giorgia, donna di talento, con un fiuto innato per tutto ciò che farà tendenza e che andrà a rinnovare i nostri armadi. Un'idea in testa che difende con tenacia: non tutto il second hand è gently used.



Chi è Giorgia e qual è stato il tuo percorso di formazione? Quali sono state le tappe più importanti della tua carriera?

Mi sono laureata in Pubbliche Relazioni, con una tesi in Storia del Costume e della Moda. Ho lavorato per anni nel mondo della comunicazione come ufficio stampa poi ha prevalso la passione per il fashion.



E questa passione da dove nasce?

Credo che in ognuno di noi ci siano caratteristiche congenite. E’ un atteggiamento istintivo che nel corso degli anni ho desiderato assecondare. Non ho mai seguito uno schema, solo la pura passione e l’intuizione. Se indossi un abito è per comunicare un messaggio, questo è il grande potere della moda. Ogni giorno ti concede la possibilità di dare voce a come ti senti, ad un’emozione, ad uno stato d’animo. E’ sottointeso che senza studio e ricerca non gli interessi non si ampliano. Per me è sempre stato naturale aprire l’armadio e fare determinati accostamenti per poi sentirmi dire “Che bello questo, dove l’hai acquistato?”. Un outfit è la più immediata forma di comunicazione di te stesso in quel preciso istante. A volte riscuoti consensi, altre volte risulti eclettica, ciò che conta è stare bene con se stessi, essere sereni, autentici.



Quando e com’è nata l’idea di What’s New Today? Di cosa si tratta? Perché hai scelto questo nome?

L’idea è nata da un’esigenza personale. Come molte donne possedevo capi ed accessori in esubero: ebbene sì, anch’io ero vittima dell’acquisto d’impulso, del dono indesiderato o del capo che giaceva nel mio armadio in attesa della fatidica dieta mai avvenuta. Ed ovviamente mi sono avvalsa dei marketplace o dei competitor, ma non ho mai trovato un luogo adatto a me, in cui le persone potessero sentirsi a proprio agio, comportarsi in modo naturale, con semplicità, senza timidezza. Un ambiente nel quale i rapporti personali avessero ancora rilevanza, dove accoglienza e cortesia fossero un principio cardine ed ogni cliente si sentisse un VIC, un Very Important Client, a prescindere dallo status sociale o dalla capacità di spesa. Il mondo digitale è straordinario ed offre opportunità meravigliose, ma l’emozione che nasce dall’interazione umana, quando si parla di shopping experience, è a mio avviso ancora imprescindibile. Io oggi propongo emozioni ad un prezzo accessibile. Ho quindi iniziato a studiare il modello di business osservando soprattutto il mercato estero e ho trasformato una passione in un lavoro. Il nome è nato dal desiderio di rendere efficace ed efficiente il concetto di “ogni giorno qualcosa di nuovo da offrire alla mia clientela”. What’s New Today era facilmente declinabile con un acronimo, guardava avanti, era comunicabile.