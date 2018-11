14 novembre 2018 05:00 Gli zoccoli diventano preziose calzature di lusso Gabriella Sala ci conduce nel mondo delle fiabe con le sue calzature in legno divertenti e sofisticate

Gabriella Sala, donna entusiasta ed appassionata, dotata di uno straordinario estro creativo, è l’ideatrice del brand Le Gabrielle: una favola moderna che riscopre l’autenticità dei solidi valori del passato. Calzature uniche, realizzate a mano, in vero legno di faggio e poi rivestite in pelle, rielaborazione dei tradizionali zoccoli in legno di ispirazione nordeuropea.

In un piccolo laboratorio, le mani esperte di un artigiano, di una decoratrice e di un orafo si intrecciano per creare un prodotto irripetibile, un accessorio magico, che nasce per essere indossato con garbo e naturalezza. Il legno, alla base di queste originali calzature, acquista identità e forza espressiva grazie a preziose decorazioni dipinte a mano e ad estrose applicazioni in oro e pietre dure.

Pensate per donne disinvolte, determinate, ironiche e solari, Le Gabrielle possono essere personalizzate con una parola, una frase, un disegno...e la fantasia prende il volo!



Chi è Gabriella Sala? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nata a Lecco, sul lago di Como, e vivo a Galbiate, piccolo paese della Brianza. Ho una formazione tecnica, ma ho sempre rivolto lo sguardo all’arte, la mia vera passione.



Esiste un episodio significativo della tua vita che abbia fatto scattare in te la scintilla per la moda? Come mai le calzature e, in particolare, gli zocccoli?

Da bambina trascorrevo ore ed ore a disegnare outfit e accessori per una sfilata immaginaria...finché un giorno, da grande, riordinando le vecchie foto di famiglia, il mio occhio è stato catturato da alcune immagini del passato che ritraevano i miei nonni con gli zoccoli…ed è subito sbocciato l’amore!

Ho sempre associato lo zoccolo alla forza e alla determinazione di quei tempi. Da qui l’idea di rivisitarli per dare loro nuova vita e un posto adeguato nel guardaroba di ogni donna.

Ho così intrapreso una ricerca tutta mia che mi ha portato inizialmente a dipingerli e poi anche ad impreziosirli con dei veri e propri gioielli.



Quando e com’è nata l’idea di “Le Gabrielle”?

Le Gabrielle sono nate a luglio del 2016.

Un giorno per istinto ho deciso di creare un mio brand e di sviluppare un tema che fino ad allora non era mai stato sviluppato nell’ambito della calzatura: gli zoccoli. Sono sempre stata curiosa e lo sono ancora. Mi piace pensare c

he tutti noi, grazie alla nostra energia e alla nostra positività, abbiamo il potere di cambiare le cose. Sono convinta che i pensieri diventino realtà. Chi meglio delle “donne esoteriche” può rappresentare appieno le mie creazioni?

Ogni linea porta il nome di una di loro e ne incarna le caratteristiche.