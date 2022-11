Don’t@me. Il guardaroba femminile si illumina di libertà

Nate e cresciute nel mondo fashion, le due gemelle venete , poco più che ventenni, attraverso questo ambizioso progetto, hanno dato naturale sfogo alla vocazione impressa nel loro DNA. Le collezioni Don’t@me sono realizzate interamente in Italia, attraverso una filiera produttiva certificata, simbolo dell’ eccellenza Made in Italy .

Pantaloni a palazzo, svasati, cargo o a gamba dritta, felpe con cappuccio cropped oppure oversize, camicie boyfriend, pantaloncini con spacco, miniabiti e abiti blazer, si intrecciano tra di loro in un inusuale mix and match: parola d’ordine “osare”.

Velluto, raso, frange, pizzo, lurex e, protagonista indiscussa nel guardaroba di questo autunno-inverno, la paillette: materiali e finiture di massimo pregio impreziosiscono ogni pezzo, facendo risplendere anche la più classica delle tute in un’esplosione di colori, audaci e brillanti.

Ad identificare il brand, un gap filler assai diffuso nel gergo urban-social, “non farlo a me!”, per sostenere il diritto di ogni donna di esprimere se stessa e la propria personalità attraverso gli abiti che indossa, senza convenzioni o limiti di sorta, al riparo dal giudizio altrui. Outfit glamour, dall’animo graffiante, eccentrico ed esplosivo, pensati per rendere speciale qualsiasi occasione d’uso, da mattina a sera, in assoluta libertà.



Chi sono Victoria e Virginia? Qual è stato il vostro percorso di formazione?

Siamo due lati della stessa medaglia. Opposte ma allo stesso tempo complementari. Questo ci aiuta molto sia nel lavoro che nella vita, soprattutto quando ci confrontiamo. Abbiamo inoltre un ulteriore vantaggio: essendo sorelle gemelle, c’è un legame indissolubile che ci lega, nonostante tutto noi sappiamo sempre di poter contare l’una sull’altra. Per quanto riguarda la nostra formazione siamo state fortunate, abbiamo sempre seguito un percorso di studi internazionale che ci ha permesso di imparare molte lingue sin da bambine. Abbiamo però concluso la nostra esperienza di studio con corsi di laurea a Londra. Virginia ha seguito un corso di laurea improntato sulla moda, nello specifico Fashion Marketing, lei è sempre stata particolarmente creativa. Io invece, che sono sempre stata più precisa e quadrata, ho seguito un corso di laurea in Marketing & Management. Siamo riuscite a compensarci e completarci anche in questo, soprattutto quando si tratta della gestione del brand.

Quando e com’è nato il brand Don’t@me? Come mai la scelta di questo nome?

L’idea del brand è nata nell’estate del 2020, ma l’abbiamo lanciata a febbraio del 2021. Dopo esserci laureate online a causa del Covid, abbiamo deciso di dare avvio a questo progetto, assumendocene il rischio. Avevamo già in mente di procedere in questa direzione, pensavamo però che ci saremmo arrivate dopo qualche anno in più di esperienza lavorativa. Tuttavia, grazie al supporto dei nostri genitori, siamo riuscite a realizzare quasi subito il nostro sogno. Per via del loro lavoro, siamo praticamente cresciute nel mondo della moda, proprio per questo la nostra famiglia ha creduto sin da subito nelle nostre potenzialità. Il nome è nato per scherzo. Io e mia sorella ci vestiamo sempre in modo appariscente. Abituate a Londra, tendiamo ad osare molto nei look. Li è raro che qualcuno faccia un commento fuori luogo, purtroppo qui in Italia non è la stessa cosa. Una sera Virginia era vestita davvero troppo colorata e le ho chiesto di cambiare qualcosa del suo outfit; lei mi ha risposto così: “Don’t at me”, utilizzando una vecchia espressione che veniva usata su Twitter per evitare che altri utenti ti taggassero quando facevano un retweet…un po’ come dire “non mi interessa della tua opinione”! Siccome pensiamo che questa regola valga anche per l’abbigliamento, abbiamo deciso che sarebbe diventato il nome del nostro brand. Troviamo che sia giusto che ognuno si possa esprimere attraverso il proprio look senza curarsi dei giudizi altrui…il nostro brand punta proprio ad aiutare le donne ad essere libere!

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre collezioni?

Sicuramente gli elementi che ci caratterizzano di più sono le tinture e il colore, che per noi sono elementi essenziali: i nostri capi, infatti, tendono ad essere brillanti e d’impatto. La maggior parte delle nostre creazioni fino ad ora è stata realizzata in tinto capo. Questo vale anche per le sfumature degradé e il tie-dye. Ogni pezzo è unico e 100% Made in Italy. Questo ci aiuta a tenere alta la qualità e anche a controllare di persona.

Quali sono i capi di punta che proponete per questo autunno-inverno e per le feste alle porte?

La collezione invernale si chiama Sparkle, si concentra su capi semplici ma con tessuti d'impatto. In particolare, ci siamo focalizzate sulle paillettes, abbinandole al velluto, per creare look chic e versatili, adatti dal giorno alla notte. Secondo noi le parole “stile” e “comfort” devono andare a braccetto, per questo i capi di punta sono sicuramente il nostro pantalone e la nostra felpa over in paillettes. Una tuta di classe da usare di giorno con una sneaker diventa un completo elegante da sfoggiare la sera, se abbinata ad un tacco alto. Tutti i capi in paillettes sono rivestiti in materiale elastico in modo da renderli super confortevoli per colei che li indossa.

A quale figura femminile vi rivolgete?

Cerchiamo di vestire tutte le fasce d’età, dalla ragazza alla signora, che voglia un look più sprint e giovanile. Troviamo sia ingiusto legare un particolare capo al numero degli anni: la chiave è far sì che la collezione si possa adattare a diversi stili e a diverse occasioni, abbinando capi differenti in base alle preferenze. Questo per noi è un concetto fondamentale che abbiamo imparato con l’esperienza alla vendita nel negozio di famiglia a Forte dei Marmi, Glamour in Rose. Comunque, ad essere sincera, ci danno forse più soddisfazione le signore: osano di più e amano i look più accesi e colorati.

Chi sono Virginia e Victoria nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Due ragazze di 23 anni! Siamo giovani, ci piace uscire e divertirci, però con testa. Abbiamo tante passioni, la più grande forse è quella per i viaggi. Amiamo vedere nuovi posti e confrontarci con nuove culture, ci aiuta a crescere. Proprio per questo nel profilo Instagram del brand abbiamo aperto una rubrica che si chiama “Tips & Trips”, dove consigliamo ai nostri followers luoghi – e soprattutto ristoranti – da provare in diverse località del mondo. Troviamo sia un modo carino per farci conoscere, ma allo stesso tempo per offrire anche un contenuto utile ed interessante.

Progetti e sogni per il futuro?

Vorremmo fare centinaia di cose…Ci sono tante novità già in arrivo con la collezione PE23, che non vediamo l’ora di lanciare…non stiamo più nella pelle! Nel lungo periodo l'obiettivo è sicuramente crescere e cambiare; speriamo che questo progetto possa maturare insieme a noi. La nostra idea è quella di espanderci, per ora puntando a mercati esteri, poi magari aggiungendo scarpe e borse alla nostra collezione così da poter offrire un total look alle nostre clienti. Nel frattempo, oltre al nostro marchio, ci piacerebbe comunque intraprendere anche altre esperienze lavorative, per aprire la mente a nuovi stimoli imparando sempre cose nuove.