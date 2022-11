Paoloni. Il nuovo concept del guardaroba maschile

Paoloni è l’espressione di un’estetica versatile e senza tempo, che si ispira ad un rinnovato concetto di funzionalità. Il brand, 100% italiano, si distingue per la visione di uno stile maschile cosmopolita ed inclusivo. Per l’autunno-inverno 22/23, l’azienda marchigiana dalla vocazione internazionale propone una collezione che ridisegna le classiche silhouette maschili, rilassandone i volumi e alleggerendo le costruzioni classiche dell’abito da uomo.

I capispalla, fiore all’occhiello della produzione del brand, vengono sviluppati in un’ampia gamma di fit e materiali, studiati appositamente per evidenziarne il comfort. Cifra distintiva della nuova estetica del marchio anche i tessuti d’autore, selezionati accuratamente per dare vita ad un virtuoso mix and match, inaspettato e non convenzionale, attraverso un inusuale accostamento di volumi e materiali.

Lane bouclé e micromouliné, donegal tweed e lambswool inglesi, flanelle compatte, cotoni organici, lana undied, vengono declinati su abiti destrutturati dalle ampie vestibilità, senza però mai tradire la ricca tradizione sartoriale del brand. I tagli classici vengono aggiornati e reinterpretati in chiave moderna, esprimendo un nuovo concetto di eleganza formale. Diletta Paoloni, raccoglie la preziosa eredità di famiglia, assumendo il ruolo di brand manager di Manifattura Paoloni ed affiancando il padre e lo zio nella conduzione dell’azienda verso il futuro dell’abbigliamento maschile.



Diletta, quando e com’è nato il brand Paoloni? Possiamo parlare della vostra come di una storia di famiglia?

Paoloni è un affare di famiglia, che affonda le proprie radici alla fine degli anni’60, quando nonna Maria, visionaria imprenditrice, ha dato avvio ad una attività di confezioni, fiutando il business che si nascondeva sotto le rimanenze di tessuto dei grossisti del mercato di Macerata. Tutto ha avuto inizio in casa, con delle macchine da cucire Singer e qualche collaboratrice, per arrivare, pochi anni dopo, nel 1973, ad aprire un piccolo laboratorio con quaranta dipendenti. Mio padre Michele, coinvolto nella attività da sempre – la sua cameretta, il venerdì, diventava la sala taglio –, ha saputo dare una spinta commerciale sempre più forte all’impresa di famiglia, sino alla nascita, nel 1983, della Manifattura Paoloni. I clienti si sono presto moltiplicati con numeri sempre più importanti, fino ad approdare nel mondo della grande distribuzione con Gruppo COIN e Gruppo Rinascente. È stato a quel punto che mio padre ha deciso di far fruttare tutta l’esperienza maturata a servizio degli altri marchi, dando vita ad una linea personale. Era il 1998 quando il BRAND PAOLONI si è affacciato sul mercato con la prima collezione Primavera-Estate e una rete di agenti dedicata. Fin da subito il marchio è stato acquistato nelle migliori boutique, prima europee e poi internazionali. Il concetto di “fatto in casa al 100%” ha sempre permesso al brand di navigare sereno in mezzo a tante tempeste. Nel 2021 la decisione di investire sul marchio alla luce di un mondo nuovo. L’obiettivo, e al tempo stesso l’ambizione, è quello di passare da brand di servizio ad un’alternativa nell’abbigliamento formale maschile di alto livello, con un’estetica versatile e senza tempo, continuando a mantenere la promessa commerciale verso consumatori e negozianti. La squadra si è quindi arricchita di una direzione creativa al fine di esplorare categorie merceologiche contemporanee, legate a diverse funzionalità ed esigenze: outerwear e tessuti tecnici, solo per citarne qualcuna. Il tutto racchiuso in quello che noi chiamiamo “Contemporary Heritage”.



Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre collezioni?

Paoloni è un brand caratterizzato da linee eleganti concepite per valorizzare la figura maschile. Abiti, capispalla, pantaloni ed accessori sono pensati per offrire l’outfit perfetto all’uomo di oggi, all’insegna di una classe mai ostentata e sempre attuale. Materiali di pregio e precisione dei tagli esprimono una contemporaneità che passa, immancabilmente, attraverso rifiniture minuziose e dettagli raffinati. Il concept è quello di un’eleganza sempre garbata e mai appariscente.

Quali capi irrinunciabili proponete per il guardaroba maschile di questo autunno-inverno?

L’autunno-inverno 22/23 definisce nuovi percorsi che non dimenticano l’eredità del passato. Il cuore della collezione prende il nome di "Manifattura", scelta ispirata alle origini del gruppo Paoloni, che riposiziona al centro del progetto il ricchissimo spettro delle competenze artigianali del marchio. La collezione ridisegna le classiche silhouette maschili, rilassandone i volumi e alleggerendo le tradizionali costruzioni sartoriali. I cappotti, capisaldi del guardaroba “heritage contemporaneo”, sono sviluppati in un’ampia gamma di fit e tessuti, appositamente studiati per evidenziarne il comfort. tutti i capi sono totalmente destrutturati e concepiti secondo proporzioni leggermente più boxy e confortevoli, dal chesterfield over in lana check al nuovo duffle in morbido casentino, passando attraverso gli abiti in velluto french cord o in lana bouclè. ll panno velour e il jersey infeltrito sono utilizzati per capispalla dalle linee più scivolate e avvolgenti. L’idea di nuovo informale privilegia la scelta del broken suit e dello spezzato. Questo interessante approccio mix and match permette di introdurre fit di giacche e pantaloni non convenzionalmente associati all’immagine di abito: giacche workwear e overshirt sfoderate sono proposte infatti nello stesso tessuto di pantaloni dalle vestibilità più ampie e dalle lunghezze cropped.

Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e qualità dei materiali nell’ambito della vostra produzione?

Sono parte integrante della nostra storia. La Manifattura Paoloni Spa è un’azienda di moda italiana operante in diversi settori dell’ambito fashion. Rinomata per la sua alta specializzazione nella produzione del capospalla, rappresenta il fiore all’occhiello di uno dei poli manifatturieri del territorio marchigiano. La forza del gruppo, di cui fa parte il brand Paoloni, risiede nel mix sapiente fra artigianalità, manufatto e tradizione, che si sposano con l’innovazione, la ricerca e il design. Il nostro è un Made in Italy dal carattere forte, che ci contraddistingue nell’ambito della qualità dei materiali, della produzione e della creatività.

“Contemporary Heritage” in che senso? Come riuscite a conciliare tradizione sartoriale e lifestyle contemporaneo?

“Contemporary Heritage” rappresenta il manifesto della nuova immagine del brand. La collezione Paoloni si configura come un guardaroba di essenziali contemporanei ispirati alle icone della sartoria maschile. Ogni creazione nasce nel segno di un’estetica versatile e senza tempo e viene accuratamente rielaborata attraverso la lente della funzionalità moderna, in modo da riflettere le necessità di stili di vita e di identità in continua evoluzione. Il brand, inconfondibilmente italiano nella dedizione al mestiere di creare capi di altissima qualità, vuole però distinguersi per una visione dello stile attuale e cosmopolita.

Progetti e sogni per il futuro del brand?

Il fatto che, dopo 35 anni, sia io a parlare del brand, mentre mio padre e mio zio sono ancora attivi in azienda, rappresenta per me e per tutta la nostra famiglia un risultato che potremmo anche definire già di per se stesso un sogno… la storia continua!